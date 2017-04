Pála našel v Siniakové nového lídra a díky ní Češky žijí sen o dalším finále

před 31 minutami

České tenistky drží po prvním dnu semifinále Fed Cupu s americkým výběrem nerozhodný výsledek 1:1. Nehrající kapitán Petr Pála po sobotních zápasech chválil především Kateřinu Siniakovou, která zvládla vyhrát, i když šla na kurt za stavu 0:1.

Tampa - Kdo se bál, že budou české tenistky bez největších opor v semifinále Fed Cupu už po prvním dnu krok od vyřazení, ten se spletl. Svěřenkyně Petra Pály drží před nedělním pokračováním s Američankami nerozhodný výsledek 1:1.

Obě jedničky, domácí Coco Vandewegheová i Češka Kateřina Siniaková, potvrdily žebříčkové postavení a své zápasy vyhrály. Druhá jmenovaná tak spolu se zbytkem mladého nezkušeného kvarteta může dál doufat ve vybojování čtvrtého finále v řadě.

Čeští fanoušci byli po pátečním losu zvědaví, jak si při premiéře ve Fed Cupu povede Markéta Vondroušová, kterou nehrající kapitán vytáhl do úvodního duelu proti 24. hráčce světa. A i on nejspíš doufal, že teprve sedmnáctiletá tenistka potvrdí formu z turnaje v Bielu, který minulý týden senzačně vyhrála. Ale bohužel, v Tampě na zelené antuce proti Vandewegheové prohrála 1:6 a 4:6.

"Moc se na ten zápas těšila. Mrzí mě, že to nedopadlo, ale Coco hrála lépe, než jsem čekal. Skvěle střílela servisy i returny, Markéta se nemohla dostat do rytmu. Ale nakonec to bylo vyrovnanější, než se podle výsledku zdá. Bohužel ani jednou nevedla, ve druhém setu kdyby odskočila, mohl to být jiný zápas," hodnotil českého benjamínka v rozhovoru pro Českou televizi Petr Pála.

Vondroušová totiž ve druhé sadě dvakrát americkou favoritku brejkla, ale vždy tím jen dotáhla manko, které měla. Sama Vandewegheová o ní ovšem po zápase mluvila s respektem.

"Přiznám se, že poprvé jsem ji viděla hrát až ve finále turnaje minulý víkend. Vůbec jsem ji neznala, ale něco to říká o českém týmu, když si může dovolit vytáhnout sedmnáctiletou hráčku a ona pak hraje dobře. Já naštěstí hrála nejlépe, jak jsem uměla," uvedla pětadvacetiletá tenistka z Kalifornie.

Český tým tak do druhého zápasu nastupoval za stavu 0:1. Siniaková sice měla proti Shelby Rogersové k dobru o 11 míst lepší ranking, ale stála proti výborné antukářce, čtvrtfinalistce loňského French Open. Přesto bez sebemenšího respektu vyhrála dvakrát 6:3.

"Jsem rád, jak to Kačka zvládla v hlavě, když šla do zápasu za stavu 0:1. Musím jí pogratulovat ke skvělému výkonu," chválil Siniakovou Pála. Po tradičních oporách a lídrech typu Karolíny Plíškové, Petry Kvitové nebo Barbory Strýcové tak zjevně našel dalšího lídra, který dokáže zabojovat a tým podržet v těžkých chvílích. Naznačil, že by neměla chybět ani v nedělním programu.

"Byla jsem nervózní, když jsem šla na kurt za stavu 0:1, ale věděla jsem že můžu vyhrát. Snažila jsem se soustředit na každý míč, jsem taková bojovnice, která dokáže hrát dlouhé výměny, a vím, že i ona je dobrá hráčka. Jsem šťastná, že jsem to zvládla," prohlásila v rozhovoru hned na kurtu česká tenistka.

Siniaková: Proti Coco se pokusím o to nejlepší

Je tedy téměř jasné, že právě ona zahájí nedělní program proti Vandewegheové v souboji jedniček. A to může být klíčový duel celého klání, protože i kdyby Češky následně srovnaly na 2:2, v případném rozhodujícím deblu číhá světová jednička Bethanie Matteková-Sandsová.

"Vím, že Coco hraje skvěle, budu se snažit ze sebe vydat v neděli to nejlepší," slíbila fanouškům Siniaková.

Jak to bude s další nominací, ještě v sobotu po prvním dnu Pála netušil. "Musíme si na to sednout s Davidem Kunstem, myslím, že i Američanky budou přemýšlet o změnách," řekl nehrající kapitán, který má pro dvouhru v záloze ještě Kristýnu Plíškovou nebo Denisu Allertovou. Jeho kolegyně Kathy Rinaldiová-Stunkelová zase může nasadit Lauren Davisovou.

Druhý den semifinálového souboje v Tampě začíná v 17 hodin, živě jej vysílá stanice ČT Sport, nebo jej můžete sledovat v online reportáži Aktuálně.cz.

