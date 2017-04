Džungle aligátorů a hadů nahání strach, Američanky ale ne. Pála zvažuje nasazení teenagerky

před 59 minutami

Semifinále Fed Cupu nabídne úplně novou verzi české tenisové reprezentace. Jak si povedou nezkušené hráčky proti domácím Američankám?

Praha/Tampa - Nastoupí do dvouher za český fedcupový tým dvacetiletá hráčka jako jednička a ještě o tři roky mladší teenagerka jako dvojka? Ta varianta je poměrně reálná.

Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová totiž disponují nejlepší aktuální formou a je možné, že právě na ně v pátek ukáže prst nehrajícího kapitána Petra Pály.

Češky se bez největších opor budou v americké Tampě snažit o postup do šestého finále Fed Cupu během posledních sedmi let. Mají na to? Ano, byť po rychlých omluvenkách třech nejlepších současných českých tenistek, Karolíny Plíškové, Barbory Strýcové a Lucie Šafářové, nevypadala situace příliš růžově.

Všechny čtyři nominované české hráčky odehrály ve slavné týmové soutěži dohromady jen dva zápasy. Zkušenosti z dvouhry, a to navíc jen z jediného utkání, má pouze Denisa Allertová. Právě její zařazení do zápasového víkendu se ale momentálně jeví jako nejméně pravděpodobné.

Jedničkou bude bezpochyby Siniaková, dvojkou buď Vondroušová, nebo Kristýna Plíšková. Dvojče Karolíny čeká rovněž první seznámení s Fed Cupem, v její neprospěch ale hraje fakt, že před týdnem ve švýcarském Bielu s pozdější vítězkou Vondroušovou vcelku jasně prohrála.

"Pro favorita nikdy není lehké hrát proti sedmnáctileté holce, která je ve formě a ještě to umí. Varianta to určitě je," uvedl kapitán v rozhovoru pro česká média přímo na Floridě.

V tréninku se uvedla ve středu dobrou hrou právě proti Pálovi a dalšímu trenérovi Davidu Kunstovi. "Když hraje proti nám, to si řekne o místo hned," smál se nejúspěšnější nehrající kapitán v historii Fed Cupu. "Je ale vidět, že má nahrané zápasy a docela pěkně to trefuje," dodal.

O nominaci do úvodních sobotních dvouher rozhodne během pátku, všechny tenistky se během další tréninkové fáze postaví na kurtu jedna proti druhé, aby kapitán viděl veškeré možné varianty. Svému týmu věří, americký tým rozhodně není neporazitelný.

Češky si během týdne na slunné Floridě připadaly jako na dovolené. Lehké vrásky mohly mít snad jen z fauny, na kterou z Evropy rozhodně nejsou zvyklé. Vždyť v těsném sousedství areálu Saddlebrook Resort žijí aligátoři.

"Už jsme jednoho viděli, přišla želva, ještěrky a kobylky jsou všude, dokonce jsme potkali i hada. Přímo fanoušek toho nejsem," smála se Siniaková v rozhovoru pro web Tenisový svět. "Je to docela džungle, ale tady je to asi normální, nikdo to moc neřeší," prohlásila.

Na Američanky si ale věří. "Můžu hrát s každou z nich a každou i porazit," ujistila Siniaková, momentálně 38. hráčka světového žebříčku. Nějakou extrémní svazující odpovědnost za výsledek coby týmová jednička necítí.

"Zatím to tak neberu. Jako jednička mám samozřejmě vždycky zodpovědnost, ale budu prostě hrát nejlepší tenis. Tlak z médií nebo domova zatím necítím a snad ani nepřijde," dodala rodačka z Hradce Králové, která atmosféru Fed Cupu okusila poprvé v únoru v Ostravě.

Proti Španělkám nastoupila jen do závěrečné čtyřhry za rozhodnutého stavu a připsala si porážku. Teď už bude její reprezentační role o poznání důležitější.

