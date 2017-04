Markéta dokáže porazit kohokoli, Američanky z ní mohou být nervózní, říká trenér Vondroušové Hřebec

před 45 minutami

V 17 letech vyhrála první turnaj WTA a v polovině dubna má na kontě 40 zápasových výher. Česká tenistka Markéta Vondroušová stoupá žebříčkem. Její trenér a někdejší daviscupový reprezentant Jiří Hřebec přiznal v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že za tím nejspíš stojí loňské více jak půlroční zranění rodačky ze Sokolova, během kterého měla čas na přemýšlení i trénink. Nadcházející víkend by své svěřenkyni klidně věřil v semifinále Fed Cupu proti Američankám.

Přehoupli jsme se do druhé poloviny dubna a Markéta má za sebou jen čtyři porážky, co stojí za jejím raketovým vzestupem?

Tři čtvrtě loňského roku byla nemocná, nehrála, a ne nadarmo se říká, že všechno zlé je pro něco dobré. Myslím, že si tenisu začala malinko víc vážit. Klidně se mohlo stát, že by to zranění ruky mohlo být ještě o něco vážnější, a už by třeba nemohla na té nejvyšší úrovni hrát.

Takže jste tušil, že by něco podobného mohlo přijít?

Vědělo se už dávno, že bude dobrá, vždyť byla první juniorkou světa. V té pauze potrénovala a pak začala hrát s velkou vervou. Měla ohromnou chuť do hry. Že na tyhle hráčky kolem třicátého místa tenisově má, to jsem věděl. Že to zvládne takhle hlavou, jsem samozřejmě netušil. Z kvalifikace vyhrát turnaj WTA je zázrak. Vůbec neměla respekt. Je to předzvěst velké hráčky.

Stihla si už uvědomit, na jakou úroveň se dostává?

Její obrovskou předností je, že je na kurtu neskutečně soustředěná, a tenis je hra o soustředění. To ovládá perfektně a hraje si svou hru. Ona ví, že tenis umí. Jen si potřebuje uvědomit, a teď už si to snad uvědomila, že s těmi holkami ve stovce může hrát. Mohl jsem jí říkat horem dolem, že na ně má, ale dokud proti nim nenastoupila, tak o tom nevěděla.

Právě tím, jak si v zápasech s těžkými soupeřkami v Bielu vedla, asi překvapila fanoušky nejvíc. Nepanikařila, i když čelila třeba devíti brejkbolům za set, je opravdu tak psychicky odolná?

Nemá co ztratit, hraje v žebříčku jen nahoru, neobhajuje žádné body, nemůže nic ztratit. Tak do toho jde bez respektu. Až přijde obhajoba nějakých výsledků, bude to nejspíš horší, bude hrát opatrněji. Ale teď si prostě jen hraje tenis.

Rukou vám prošla už řada talentů včetně dvojčat Plíškových, dá se s nimi Markéta srovnat?

S oběma dvojčaty jsem jezdil po turnajích, ale Kristýnu jsem moc netrénoval, spíš Karolínu někdy od těch osmnácti let. Nechtěl bych to moc porovnávat. Nicméně v tomhle věku je Markéta lepší. Ale to neznamená, že jednou bude třetí na světě, jako je teď Karolína. Ta na sobě tvrdě pracovala, má na tenis skvělou hlavu, ale je otázka, jaká Markéta bude, až ještě dospěje. Ona se lépe pohybuje než Karolína, má rychlejší údery, ale Kája zase o dvě úrovně líp servíruje, což jí taky pomáhá.

"Nejdůležitější je teď pro ni pokora"

Z Markéty se tak během pár týdnů stala další česká tenisová hvězda, zvládne ustát ten tlak?

Musí to ustát. Nejdůležitější slovo je pro ni teď "pokora". Musí si jít za svým cílem, nenechat se vyvést z koncentrace. Najednou začne mít spoustu kamarádů a takových těch poplácávačů po zádech. Nalepí se na ni desítky lidí, kteří jí budou říkat, že to s ní myslí dobře. Doufám, že má kolem sebe dostatečné množství lidí, například rodinu, kteří ji budou držet zkrátka. Ona je v tomhle naštěstí rozumná holka, musím říct.

Letos toho má za sebou už hodně, ustojí tenisový kolotoč fyzicky?

Když to vydržela doteď, tak je na tom fyzicky výborně. V Grenoblu prošla z kvalifikace k titulu, stejně tak teď na turnaji WTA. To je osm zápasů, hraje každý den celý týden. Když tohle vydrží, nebude na tom špatně.

Ale přeci jen 44 zápasů někdo nemá ani za celou sezonu…

Ona už teď nebude hrát tolik. Potřebovala se dostat nahoru, protože jak dlouho nehrála, klesla v žebříčku. Teď nahrála body, bude se dostávat do soutěží přímo, nebude hrát kvalifikace a těch zápasů bude míň. Samozřejmě takhle by se to celou sezonu nedalo vydržet, ale teď už nebude hrát tolik turnajů a program si bude víc uzpůsobovat.

Momentálně má Markéta trenéry dva, vedle vás ještě Zdeňka Kubíka, změní se po jejím průlomu něco?

Já myslím, že jsme takhle spokojení. Samozřejmě, až bude třeba 30. na světě, bude potřebovat tým a trenéra, který s ní bude objíždět všechny turnaje. Jinak to v téhle době mezi nejlepšími nejde. To ale může být otázka třeba ještě dvou let, než se dostane do té úplné špičky. Záleží, jak rychle se tam dostane.

Změny v týmu se nechystají

Zatím jste o tom tedy nemluvili?

Vůbec. Když se někomu daří, tak jsem zásadně proti, aby se něco měnilo. Není důvod. Až bude nějaká krize, nebo něco by se stalo, můžeme o tom uvažovat. Takže Zdeněk Kubík s ní bude pořád cestovat, a tady na Štvanici s ní pořád budu hrát já. Hraju s ní rád, je to smysluplná práce, když člověk vidí výsledky. A určitě je spokojená i ona.

O víkendu ji čeká premiéra ve Fed Cupu, kdybyste mohl, troufl byste si ji nasadit do některého singlu?

Určitě by to zvládla. Ona se na to těší, jak malé dítě, je ten typ týmového hráče. Hrála juniorský Fed Cup a většinou to stálo právě na ní. Jasně že tady je to o něčem jiném, ale ona je schopná porazit kohokoli. Tenisově má na všechny. Když porazila Báru Strýcovou, která je na 18. místě.

Takže by zvládla i Američanky na antuce?

Za to dám ruku do ohně. Ty z ní naopak mohou být nervózní, protože ji nebudou znát. On to Péťa Pála uvidí, jakmile bude mít pocit, že Markéta má chuť hrát, věřím, že ji postaví. Možná ne hned první den, protože toho měla teď opravdu hodně, ale v neděli klidně.

