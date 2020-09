Opět výbuchy, ale i hrozba Nadalovi. Djokovič dominuje. Jsi šílený, řekl mu soupeř

Zatímco v mnoha předchozích letech byl hlavní favorit antukového Roland Garros obvykle jasný, letos se situace mění. Novak Djokovič hází Rafaelu Nadalovi pomyslnou rukavici. Střet velikánů v postkoronavirové Paříži se blíží.

Španělský šampion to bude mít při nahánění celkem již třinácté trofeje z French Open pořádně těžké. Pokud tedy Srb tentokrát udrží nervy pohromadě.

Djokovič se po šokující diskvalifikaci z US Open, kde jej jeho výbušná povaha připravila o takřka jistý osmnáctý grandslamový titul, kterým by vyrovnal právě Nadala, vrátil do tenisového kolotoče ve velkém stylu.

Přechod na antuku zvládl lépe než Nadal, který americkou anabázi raději úplně vynechal. Španěl v Římě prohrál s Diegem Schwartzmanem už ve čtvrtfinále, zatímco Djokovič exceloval a právě maličkého Argentince přehrál ve finále.

Získal už 36. titul z podniků Masters 1000, což je nový rekord. Djokovič je historicky nejlepší, o jeden úspěch před Nadalem.

"Jsi šílený," řekl poražený finalista Srbovi po utkání. "Tak šíleně dobrý hráč," doplnil vzápětí, aby nedošlo k dezinterpretaci jeho obdivného a zároveň bezmocného povzdechnutí.

Djokovič skutečně působí neporazitelně. Jeho letošní bilance je naprosto dechberoucí. 31 utkání, ani jediná porážka.

Vyřazení v osmifinále US Open poté, co nešťastně trefil míčkem čárovou rozhodčí do krku, za porážku skutečně považovat nemůžeme, byť zmíněný incident byl sám o sobě velkým selháním divokého šampiona.

To Nadal, jak se zdá, k poražení je. Však to sám Djokovič před startem Roland Garros zhodnotil: "Jistě, Diego ukázal, že se Rafa na antuce porazit dá."

A rovnou vyjmenoval důvody, proč by to antukový král nemusel mít v Paříži tentokrát vůbec jednoduché.

"Podmínky, které měli Rafa s Diegem, to znamená těžká antuka, menší odskoky, vlhkost, noční utkání, to všechno budeme mít i v Paříži. Jsem si docela jistý, že Rafa preferuje vysoké odskoky, má je rád. Má rád horko, teplé a rychlé podmínky, kde může použít hodně spinu. Uvidíme, bude to zajímavé," jako by Djokovič svému sokovi na dálku pohrozil.

Jedním dechem ale srbský tenista odmítl roli hlavního favorita. Tu milerád přenechává svému arcirivalovi.

"I když minulý týden prohrál, pořád je favoritem číslo jedna. Neskutečná bilance, kterou má na Roland Garros, před něj v tomhle směru nikoho nepustí," uvedl. "Navzdory tomu jsou hráči, kteří ho tam mohou porazit," dodal.

Jako "man to beat" tak momentálně působí spíše Djokovič. Svůj newyorský úlet označil za velkou lekci. Jako příležitost k tomu stát se lepším člověkem.

Římský turnaj ale opět ukázal, že bez velkých emocí by to zkrátka nebyl Novak Djokovič.

Srb ve čtvrtfinále vztekle mlátil raketou, v semifinále zase dlouze diskutoval s rozhodčím a sprostě nadával v rodném jazyce.

Sám sportovně přiznal, že trest byl oprávněný.

"Varování jsem si zasloužil. Neřekl jsem zrovna hezké věci. Měl jsem tam pár diskusí s rozhodčím, třikrát mi zahlásili aut, i když byly míče dobré. Ale to nevadí, každý dělá chyby, je to v pohodě," vysvětloval Djokovič.

Po rozmlácení rakety uznal, že nejde o ten nejlepší vzkaz především pro dětské diváky. Zároveň ale zapochyboval o tom, že se někdy změní.

"Není to první a ani poslední raketa, kterou jsem rozmlátil. Udělal jsem to dřív a velmi pravděpodobně to udělám zase. Nechci to dělat, ale když to přijde, stane se to. Někdy tak upouštím hněv," uvedla světová jednička.

"Jsme jen lidé a děláme, co můžeme."