Okouzlení Igou. Poláci mají novou modlu. Jede na adrenalin, soupeřky drtí v prach

Její úsměv pyšně září z titulních stran polských novin. Iga Šwiateková je novou národní hrdinkou, o tom nemůže být sporu. Mladá tenistka fenomenálně proletěla do finále grandslamového Roland Garros. Okouzlení její hrou, ale i osobností ale rozhodně nejsou jenom Poláci. Teenagerka si svou adrenalinovou jízdou získala davy fanoušků z celého světa.

Superhvězda minulosti Martina Navrátilová, bez ohledu na své sympatie ke krajance Sofii Keninové a (skoro) krajance Petře Kvitové, musela ještě před jejich vzájemným semifinále vyřknout krutý ortel: "Ani jedna z nich nebude mít ve finále proti Šwiatekové šanci."

Buldozér, raketa, stroj. Takové přezdívky získává Polka po šesti zápasech, ve kterých v Paříži ztratila pouhých třiadvacet gamů.

6:1, 6:2, 6:1, 6:4, 6:3, 6:2, 6:1, 6:2, 6:3, 6:1, 6:2, 6:1. To je přehled dvanácti drtivých setů made by Iga.

"Nádherně brání a útočí ještě líp," rozplývala se Navrátilová.

Když Polka v prvním kole letošního specifického French Open vypráskala z kurtu loňskou finalistku Markétu Vondroušovou, sklízela česká tenistka kritiku, která nyní po sledu následných událostí vypadá zbytečně přísně.

Šwiateková prostě drtí kohokoli, kdo se na druhou stranu sítě postaví. Sebemenší šanci ostatně neměla ani papírově největší favoritka Rumunka Simona Halepová v osmifinále. Stejně jako Vondroušová se zmohla jen na tři hry.

"Jedu na adrenalinu," poznamenala sympatická Polka po postupu do sobotního finále.

"Teď se všechno zdá nereálné. Je těžké uvěřit tomu, co se děje. Myslím, že po turnaji mě to pořádně praští," svěřila se.

Parádní výměna Šwiatekové v semifinále:

Po mečbolu jen krčila rameny. "Byla jsem trochu ochromená, je toho moc," přiznala.

Když v roce 2018 ovládla juniorku Wimbledonu, vyprávěla polským novinářům o tom, jak chce v budoucnu vyhrát všechny čtyři dospělé grandslamy. Ani se jí ale nesnilo o tom, že se pověstný krůček od velké trofeje ocitne už o dva roky později.

"Jasně, vím, že umím hrát skvělý tenis. Ale tohle jsem nečekala, je to šílené. Najednou žiju svůj sen," prohlásila.

Ještě před týdnem přitom Šwiateková v rozhovorech zpochybňovala tenis coby svou absolutní prioritu.

Po dokončení střední školy má teď volný rok. Kdyby se jí na grandslamech nedařilo, hodlala jít na univerzitu a tenisovou kariéru prozatím odložit lehce do pozadí.

A teď?

"Bude těžké vrátit se ke studiu, protože cítím, že mohu v tenise dosáhnout velkých věcí," přiznala Polka. Rozhodnutí si však stejně nechává na později.

"Je mi jen devatenáct. Všechno se může změnit, uvidíme. Možná budu hladová po znalostech. Právě teď se mi ale na studium myslí těžko, mám v hlavě jenom tenis."

A nejen hru jako takovou. Šwiateková si dává záležet i na dalších klíčových aspektech profesionálního sportu.

Mladičké tenistce k působivému průlomu výrazně pomohla prominentní sportovní psycholožka Daria Abramowiczová. Ta s ní dokonce cestuje po turnajích.

"Soustředí se na mě a já jsem za to šťastná, protože její pomoc je neocenitelná. Vždycky jsem věřila, že právě tohle je důležitá stránka našeho sportu," pochvalovala si Šwiateková už dvouletou spolupráci.

"Věřím, že mentální síla je momentálně v tenise nejdůležitější, protože každý umí hrát na nejvyšším levelu. Ale ti, kteří jsou tvrdí a nepodlehnou tlaku, jsou ti největší," dodala.

A prozradila i jeden konkrétní psychologický trik. V semifinále si do hlavy napevno instalovala myšlenku, že hraje první kolo.

"Snadno se to řekne, samozřejmě to někde vzadu v hlavě máte. Vtip je v tom se na to nesoustředit. Prostě to nechat někam odejít a soustředit se na rozdílové věci, tedy na techniku a taktiku," vyprávěla polská tenistka.

I tak uznává, že finále bude, co se týče psychiky, na úplně jiné úrovni náročnosti.

"Bude to jiné. Soupeřka je zkušenější. Ve finále musím předvést zase o dost vyšší level, i když jsem teď snadno vyhrávala," podotkla.

Šwiateková se v sobotním finále Roland Garros utká s přemožitelkou Petry Kvitové, šampionkou letošního Australian Open Sofií Keninovou z USA.

