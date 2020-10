Nenormální podmínky, hlesla Kvitová. Zběsilá Sofia zadupala každou šanci

Zklamaná z porážky v těžkých podmínkách, které jí vůbec neseděly, ale zároveň spokojená s výtečně odehraným turnajem. Tak odjíždí tenistka Petra Kvitová z Paříže, nově jako dvojnásobná semifinalistka Roland Garros.

Sen o čtvrtém grandslamovém finále kariéry skončil. Česká tenistka v semifinále French Open prohrála s Američankou Sofií Keninovou 4:6, 5:7. Utkání výrazně poznamenal vítr, který znepříjemňoval život oběma tenistkám.

Kvitovou ale složité podmínky přece jen ovlivnily víc. "Byly dost nenormální, musím říct. Šílený vítr, točil se dokola. Dnes to bylo strašně obtížné, abych byla upřímná. Pro mou hru to nebylo ono," uvedla Kvitová.

Nijak ale nechtěla snižovat pozoruhodný výkon soupeřky. Rodačka z Moskvy se svým zdánlivě zběsilým, ale přitom chytrým a efektivním energickým pojetím slavila zasloužený úspěch.

"Hrála skvěle. Na kurtu byla lepší. Já se snažila bojovat o každý fiftýn, zůstávat v zápase a čekat na příležitost. Když ale sebemenší šance přišla, Sofia mi ji okamžitě vzala," popsala třicetiletá hráčka bitvu s o devět let mladší hvězdou, která může v sobotu přidat už svůj letošní druhý grandslamový titul.

Na Kvitové byly v rozhodujících okamžicích vidět stopy frustrace. To když Keninová vždy zahrála tu nejlepší možnou variantu, trefovala čáry, všechno jí vycházelo.

České hráčce vymazala neuvěřitelných deset brejkbolů z celkových dvanácti. Sama využila čtyři šance z pěti. Rozdíl úspěšnosti 80 procent proti 17 byl markantní.

"Výborně se hýbala a to byl podle mě hlavní klíč. Stoprocentně si zasloužila vyhrát. Byla prostě lepší," nepochybovala Kvitová.

I tak zdůraznila, že bude z francouzské metropole odjíždět s dobrým pocitem. "Hrát tady semifinále je pro mě skvělý výkon. Každopádně. Jsem šťastná a vděčná. Jistě, porážka je to bolestivá a tak to má být, ale jsem spokojená s tím, jak turnaj probíhal a jak jsem ho zvládla i v těch těžkých podmínkách," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu.

Na finále mezi devatenáctiletou Polkou Igou Swiatekovou a o dva roky starší Keninovou bude Kvitová velmi zvědavá. Lehce favorizuje Američanku, přestože polská tenistka předvádí fenomenální výkony. A slibuje, že se bude snažit s mladými vlčicemi i nadále držet krok.

"Jsem připravená je vyzvat. Nechci jim to dát zadarmo, to je jasné. To asi žádná z nás," smála se. "Kariéru ještě nekončím, takže uvidíme. Příští rok mě máte zpátky," ujistila Kvitová.