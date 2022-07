Ohromující, to jsem nečekal, přiznal Djokovič. Připravuje se na US Open

Novak Djokovič tvrdě trénuje na US Open, přestože podle aktuálních pravidel nemůže jako neočkovaný proti covidu vstoupit na půdu Spojených států. Srbský šampion stále doufá ve změnu, motivaci mu do žil nalévají spousty podpůrných vzkazů.

V první polovině roku prožíval Djokovič psychicky těžké období. Nezahrál si na Australian Open ani na velkých turnajích v Americe. Jak sám prozradil, cítil se osamělý a nenáviděný.

Nyní však v souvislosti s aférou kolem US Open naopak získává stále větší podporu veřejnosti i tenisových osobností.

"Chtěl jsem říct vám všem, jak jsem vděčný za takové množství vzkazů z celého světa, plných podpory a lásky, kterých se mi v těchto dnech dostává," napsal Djokovič v sobotu na své sociální sítě.

Pětatřicetiletý rodák z Bělehradu přiznal, že je pro něj vlna podpory překvapivá.

"Tohle jsem nečekal, je to pro mě naprosto ohromující. Cítím, jak mi lidé přejí, abych mohl pokračovat v soutěžení. Ještě jednou děkuji," prohlásil držitel jednadvaceti grandslamových titulů.

Djokovič i proto pokračuje v tvrdé přípravě. Chce být v co nejlepší formě, kdyby se pravidla přece jen nakonec změnila v jeho prospěch.

"Připravuji se tak, jako bych mohl hrát. Mezitím budu čekat, zda se objeví možnost cestovat do USA. Držte palce," dodal.

Neočkovaný srbský šampion letos nemohl hrát Australian Open. Do Melbourne odcestoval v domnění, že splnil podmínky pro udělení výjimky. Start mu ale nakonec zakázala místní vláda. Drželi ho v detenčním zařízení a nakonec deportovali.

Nyní Djokovičovi reálně hrozí, že přijde i o závěrečný grandslam sezony, US Open v New Yorku. Podle aktuálně platných pravidel musí být cestující do USA plně očkovaní, potvrzení musí předložit ještě před nástupem do letadla.

Rodáka z Bělehradu se hlasitě zastává tenisová veřejnost, ke hledání způsobu, jak Djokovičovi umožnit start, vyzývá i petice čítající přes 40 tisíc podpisů.

"V této fázi pandemie není naprosto žádný důvod pro to, aby Djokovič nemohl hrát na US Open 2022. Americká vláda a USTA musí společně pracovat na tom, aby mohl startovat," uvádí petice.

Na podporu Djokovičova startu vystoupil mimo jiné bývalý hráč John McEnroe, ikona amerického tenisu.

"Nesouhlasím s jeho rozhodnutím nenechat se očkovat. Ale respektuji ho. Je to jeden z nejvíce fit lidí na světě a dává si velký pozor na to, co si dává do těla. A my teď říkáme, že ho budeme trestat kvůli jeho volbě a nenecháme ho hrát na US Open? Ale no tak," rozčílil se McEnroe.

US Open zařadilo Djokoviče do turnajového entry listu, zároveň se ale vzdalo odpovědnosti za konečné rozhodnutí.

"US Open nemá pro hráče zavedenou očkovací povinnost, ale bude respektovat postoj vlády USA ohledně cestování do země pro neočkované občany mimo USA," informovalo vedení turnaje.