Djokovičovy trable s Amerikou. Trestat ho za jeho volbu je šílené, říká McEnroe

Novak Djokovič pravděpodobně přijde už o druhý grandslam v aktuální sezoně. Po nepříjemné australské anabázi z úvodu roku mu jeho jednoznačně odmítavý postoj k očkování proti koronaviru podle současných pravidel znemožňuje start na blížícím se US Open. Pochybnosti o skutečném smyslu nařízení v této fázi pandemie ale sílí.

Na podporu Djokoviče veřejně vystupuje už i John McEnroe. Jedna z největších postav tenisové historie označuje omezení americké vlády za "šílené", přestože se se srbským hráčem rozchází v názorech na vakcinaci.

"Nesouhlasím s jeho rozhodnutím nenechat se očkovat. Ale respektuji ho. Je to jeden z nejvíce fit lidí na světě a dává si velký pozor na to, co si dává do těla. A my teď říkáme, že ho budeme trestat kvůli jeho volbě a nenecháme ho hrát na US Open? Ale no tak," rozčiluje se McEnroe v rozhovoru pro Tennis365.

Legendární bouřlivák ponouká autority, aby našly způsob, jak pravidla upravit.

"Musíme přijít na to, jak Novaka dostat do New Yorku. Proč by tam neměl hrát? Už byl deportován z Austrálie kvůli stejné věci a teď je to tu zase," nechápe McEnroe.

On i další kritici poukazují zejména na stav, v jakém se aktuálně pandemie nachází.

"Je šílené, že by zmeškal US Open v současné fázi," dodává třiašedesátiletý vítěz sedmi grandslamů.

Podobně smýšlejí i autoři petice, která už v pátek před polednem čítá téměř 32 tisíc podpisů. Ti vyzývají Americkou tenisovou asociaci USTA, aby na americkou vládu zatlačila.

Podle aktuálně platných pravidel musí být cestující do USA plně očkovaní, potvrzení musí předložit ještě před nástupem do letadla.

"V této fázi pandemie není naprosto žádný důvod pro to, aby Djokovič nemohl hrát na US Open 2022. Americká vláda a USTA musí společně pracovat na tom, aby mohl startovat," uvádí petice.

Sám Djokovič už odmítá bojovat. Australské trable spojené s umístěním do detenčního zařízení a následnou deportací ze země ho výrazně emočně zasáhly.

Po vítězství na nedávném Wimbledonu přiznal, že v následujících měsících, kdy nemohl startovat ani na velkých amerických turnajích v Indian Wells a Miami, prožíval vnitřně nejsložitější období svého života.

"Cítím se požehnán, že jsem to zvládl. Měsíce jsem se cítil velmi zle, neměl jsem klid a rovnováhu. Cítil jsem se osamělý. Byl to neuvěřitelný tlak, kterému jsem nikdy předtím nečelil," prohlásil pětatřicetiletý Srb.

Do New Yorku by strašně rád jel a tak jen doufá, že Spojené státy změní pravidla. Pokud ne, bude zákaz respektovat.

"Budu čekat na dobré zprávy. Nejsem očkovaný a ani to neplánuji, takže dobrou zprávou může být zrušení povinné zelené očkovací karty nebo udělení výjimky. Ta ale není moc reálná," podotkl.

US Open v týdnu zařadilo Djokoviče do turnajového entry listu, jedním dechem se ale vzdalo jakékoli odpovědnosti v konečném rozhodnutí o jeho startu.

"US Open nemá pro hráče zavedenou očkovací povinnost, ale bude respektovat postoj vlády USA ohledně cestování do země pro neočkované občany mimo USA," vyhlašuje vedení turnaje.

Djokovič by na přelomu srpna a září mohl bojovat o svůj dvaadvacátý titul z turnajů velké čtyřky a vyrovnání rekordu Rafaela Nadala. Na španělského rivala ztrácí po Wimbledonu jediný triumf.