"Všichni mi říkají, že to střílím." Na světlo se dere další česká tenisová ranařka

Letos zažívá velké milníky, poprvé vyhrála dospělý turnaj ITF, poprvé se kvalifikovala do podniku WTA a ještě si tu připsala první výhru. Řeč je o dalším českém tenisovém talentu Dominice Šalkové. Osmnáctiletá hráčka navíc na domácím Livesport Prague Open ukázala, že má osobitý styl.

Jde trochu ve stínu slavnějších vrstevnic Lindy Fruhvirtové či Lindy Noskové, ale i tak její spěchání žebříčkem vzhůru stojí za pozornost. V květnu vyhrála první turnaj ITF v chorvatském Osijeku, teď má za sebou první výhru na okruhu WTA.

"Osijek se mi povedl, z kvalifikace jsem šla až na titul, ale pak jsem asi tři turnaje vypadla v prvním kole, takže zase ne všechno bylo úplně vydařené," zůstává nohama na zemi hráčka ze čtvrté stovky žebříčku.

Na Spartě, kde denně trénuje, si v úterý pořádně pohrála s nervy fanoušků i místních trenérů, když málem ztratila skvěle rozehraný zápas proti Yleně In-Albonové. Vedla totiž 6:1 a 5:1, když ztratila tři gemy v řadě. Nakonec vyhrála druhou sadu 6:4.

"Ten konec byl hodně nervózní. Ze začátku jsem se cítila na kurtu neskutečně, všechno mi šlo, ale jak to byl jeden míček od vítězství, začala jsem být trochu nervózní a málem to bylo 5:5. Naštěstí jsem to ale zvládla, i když to bylo těsně," oddychla si.

Švýcarka je přitom v žebříčku mnohem výš, aktuálně 123. na světě. "Hraju rychlý tenis, takže když mi to sedne, mají s tím problém i papírově mnohem lepší tenistky, než jsem já," vysvětlila.

Na svůj věk má už solidní ránu a s přípravou k úderům se příliš nepáře, hraje často brzy po odskoku.

"Lidi mi říkají, že hodně střílím, že do toho někdy jdu až moc, ale mě to baví. Ale je to něco jiného než ostatní, co třeba jen vrací od základní čáry a hrají defenzivněji," přiznává Šalková.

Vzor rychlého ranaře ale v nikom ze světového tenisu nemá. I když svými svižnými servisy s minimem přípravy a ťuknutími o zem připomíná třeba Australana Nicka Kyrgiose.

"Nevím, ke komu bych se přirovnala, snad k někomu, kdo to střílí jako já. Ale i s tím podáním je to různé, někdy si ani neuvědomuju, že tak spěchám," směje se.

V druhém kole ji čeká české derby s Marií Bouzkovou. Český tenis má tak jistou čtvrtfinalistku turnaje. "Na to se těším, hrála čtvrtfinále Wimbledonu, mám radost, že si můžu s někým takovým zahrát," dodala.