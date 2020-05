Odpuštění? Nemožné. Sestru Williamsových zabil drogový gang omylem

Compton, Los Angeles, Kalifornie. Jedna z nejnebezpečnějších destinací v celých Státech. Právě tam vyrůstaly Serena a Venus Williamsovy a právě tam přišly vinou války afro-amerických gangů Crips a Bloods o svou starší sestru Yetundu. S následky tragédie se vyrovnávají dodnes.

"Násilí hrálo v našich životech velkou roli. Přestřelky byly úplně běžnou součástí života v našem okolí," vzpomíná Serena.

Téměř stotísicové město brané za jižní předměstí "města andělů" bylo vždycky specifické. Chudoba, násilí, obrovská kriminalita, která dosahovala až osminásobku průměru USA, a války gangů.

Hrát v Comptonu tenis? Jen na vlastní nebezpečí.

Přestřelky byly na denním pořádku a mladé sestry se musely často schovávat. V blízkosti kurtů se producírovali drogoví dealeři, všude byly odpadky a špína. "Dětství srovnatelné s naším asi mnoho hráček na okruhu neprožilo," vypráví třiadvacetinásobná grandslamová šampionka.

Otec Richard Williams v jednom z dávných rozhovorů popsal, že v Comptonu se svými dětmi zůstával záměrně: prý chtěl, aby je tvrdé prostředí zocelilo. Známý je ale tím, že často přehání a médiím pouští zkreslené informace.

"Používali jsme s Venus pořádně černý humor. Říkali jsme, že si kvůli střelbě musíme během tréninků lehat na kurt," tvrdí Serena.

Všudypřítomné nebezpečí se dalo s pomocí humoru snášet. Ale jen do 14. září 2003. V ten den konflikt nechvalně proslulých gangů rodinu navždy poznamenal.

Jednatřicetiletá sestra Williamsových, Yetunda Priceová, se už sice částečně realizovala jako osobní asistentka tenistek, které měly v kapse první grandslamové tituly. Stále ale zůstávala v Comptonu, kde pracovala jako zdravotní sestra.

V osudnou noc zaparkovala na ulici, shodou nešťastných okolností před domem, kde se prodávaly drogy. V autě si povídala s přítelem, když na členové Crips, kteří měli za úkol dům chránit před rivaly, bez varování spustili palbu. Yetundin přítel rychle šlápl na plyn a ujel, v první chvíli netušil, co se vlastně stalo.

Sestru Williamsových zasáhla jedna z kulek do hlavy, zemřela krátce po převozu do nemocnice.

Při procesu vraždy se státní zástupce i obhajoba shodly, že byla Priceová - matka třech dětí - nevinnou obětí. Ona ani její přítel se na místě činu nezdržovali za účelem nákupu drog, byli jen ve špatnou chvíli na špatném místě.

Venus i Serenu smrt sestry zdrtila.

"Byly to pro nás zlé a temné časy," potvrzuje Serena. Prošla si vážnými depresemi, na půl roku utekla z tenisového kolotoče, s rodinou se o události nebyla schopná bavit a tak potají vyhledávala pomoc psychologů.

"Byly jsme si hodně blízké. Nemohla jsem se s tím smířit. Pořád jsem myslela na to, jak jsme museli říct dětem naší sestry, co se jejich mamce stalo. Na to se nedokážete připravit, byl to jeden z nejtěžších dnů našich životů."

Za zabití šel v roce 2006 do vězení pětadvacetiletý Robert Edward Maxfield. Dostal patnáct let s možností podmínečného propuštění. A k němu skutečně došlo v březnu 2018. Vrah se dostal ven za dobré chování.

Serena Williamsová se o tom dozvěděla až o několik měsíců později. Z Instagramu, jen chvíli před svým utkáním proti Johanně Kontaová v San José. S Britkou schytala jednu z nejtěžších porážek celé kariéry, za 52 minut uhrála jediný gem, spekulovalo se o tom, proč vypadá jako tělo bez duše. Pravdu odhalila o něco později v rozhovoru pro časopis Time.

"Nemohla jsem tu myšlenku dostat z hlavy. Snažila jsem se bojovat, ale byla jsem mimo. Myslet jsem dokázala jen na Yetundiny děti a na to, co pro mě znamenají, jak moc je miluji."

Odpuštění? Pořád nemožné.

"Tam ještě nejsem. Ráda bych praktikovala to, co učím i svou dceru Olympii. Chtěla bych odpustit. Musím to jednou dokázat, jednou to dokážu. Ale má sestra se nevrátí mezi živé kvůli dobrému chování. Není fér, že už nebude mít možnost mě obejmout," vyprávěla.

V roce 2016 sestry Williamsovy otevřely v Comptonu komunitní centrum pro oběti násilí a jejich rodiny, pojmenovaly jej po Yetundě a vyhlásily: "Chceme pomoci léčit žal těch, kteří tak jako my přišli o své milované."