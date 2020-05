Špatný doskok a lupnutí. Muchová odnesla finále s Kvitovou zraněným kotníkem

Hrála skvělý tenis, trápila dvojnásobnou wimbledonskou šampionku, ale nakonec končila finále v slzách. Karolína Muchová si z tenisové bitvy O pohár prezidenta ČTS odnesla zraněný pravý kotník.

S Petrou Kvitovou Muchová nakonec prohrála dvakrát 3:6. Duel, který ve druhé sadě přerušil déšť, v závěru hodně ovlivnilo zranění třiadvacetileté tenistky, která se v koncovce druhé sady nemohla ideálně pohybovat. Na tiskovou konferenci po zápase připajdala s ledovým obkladem na pravém kotníku.

"Za stavu 3:4 ve druhém setu jsem tam hrála nějaký forhend a špatně na tu nohu doskočila. Něco v tom luplo. Teď mám zaledováno a uvidíme, jak moc to případně oteče," vysvětlila hráčka z Olomouce.

Ve třech dnech odehrála tři těžké zápasy, přehrála Kristýnu Plíškovou a Barboru Strýcovou. Po třech měsících pauzy kvůli pandemii koronaviru to byla pořádná fyzická zátěž. Na to se ale Muchová vymlouvat nechce.

"Nevím, jestli to v tom zranění hrálo nějakou roli. Je to možné, že to bylo i tím menším vytížením. Ale už jsme si zvrtla kotník i při plné zátěži," krčila rameny.

Základ finálové porážky s nasazenou jedničkou turnaje položila už v prvním setu.

"Měla jsem dobrý začátek, vedla jsem 3:1, ale pak jsem byla taková ospalá a prohrála jsem spoustu gemů za sebou. Petra hrála rychle a já to moc nestíhala," přiznala Muchová.

Za stavu 1:4 ve druhé sadě zápas přerušil déšť a organizátoři už začali připravovat plán na dohrání utkání v hale. Nakonec se ale obloha umoudřila a mohlo se hrát venku.

"Ten déšť mě paradoxně probudil, podařilo se mi Péťu i brejknout, ale po tom nešťastném došlápnutí jsem chtěla být radši co nejdřív z kurtu pryč," dodala.

I když turnaj byl z poloviny tak trochu exhibiční, aby si nejlepší české hráčky v období bez tenisu zahrály v ostřejším tempu, 26. hráčka světa odmítá, že by zápas brala na lehkou váhu.

"Když už jsou tam rozhodčí na umpiru i lajnový a má to parametry normálního zápasu, tak tam jdu a chci ho vyhrát," uvedla.

Celkově ocenila možnost, že se mohla takového podniku zúčastnit. "Zahrála jsem si proti holkám, které bych klidně mohla potkat třeba v semifinále nějakého grandslamu, to se vám jen tak nepoštěstí, beru to jako super příležitost," řekl Muchová a ráda by si to letos zopakovala.

Brzy bude mít možnost. Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Každý turnaj bude mít i kvalifikaci a dotaci 980 tisíc korun, z které vítěz obdrží 150 tisíc. První z nich je na pořadu od 22. června, kdy se ve Starých Splavech uskuteční 19. ročník Macha Lake Open.