Odložte negativismus a sledujte v akci zlatou generaci. Češky vládnou tenisové planetě

před 34 minutami

Karolína Plíšková a Lucie Šafářová vládnou žebříčkům WTA. Další milník pokořen. A to není vše. Statistiky současné generace berou dech.

Praha - Jen čtyři státy se v minulosti dočkaly podobné tenisové superpocty. Oba posty světových jedniček mezi ženami vlastnily ve stejnou chvíli pouze Spojené státy, Španělsko, Švýcarsko a Belgie. Nyní se do historie zapsala také Česká republika.

Karolína Plíšková vládne ve dvouhře, Lucie Šafářová ve čtyřhře.

Mohlo by se mluvit o okolnostech. O tom, že rodačka z Loun v posledních měsících nestačí třeba na Simonu Halepovou nebo Garbině Muguruzaovou. Že dosud nikdy nevyhrála grandslam a že je do jisté míry výsledkem absence těhotné Sereny Williamsové, případně někoho dalšího podobně dominantního.

Mohlo by se rozebírat, jakou šanci by Šafářová měla, pokud by si její deblová partnerka Bethanie Matteková-Sandsová na červencovém Wimbledonu brutálně nezranila koleno.

Vše je v rovině spekulací a těm není na škodu se občas pěkně širokým obloukem vyhnout. K tenisu neodmyslitelně patří šťastné i nešťastné shody okolností, kterým je ale v každém případě potřeba vyjít vstříc. A Plíšková se Šafářovou si za svou poctivou práci podobnou pohádku beze zbytku zaslouží.

Obě dvě si své současné postavení tvrdě vydřely.

Kritici tu jsou a vždycky budou. Leckdo neocení úspěch nikdy a bude na všem hledat negativa. Popřípadě dané výkony bagatelizovat. Spousta "fanoušků" se ozve jen po zbytečných porážkách, nemastných výkonech, přehmatech a minelách.

When your nieces bake you a surprise cake of #1! 😊😊😊😍🍰🎾🥇 Příspěvek sdílený Lucie Safarova (@lucie.safarova), Srp 20, 2017 v 1:44 PDT

Pro ty, kteří se ale chtějí těšit z parádního představení zlaté generace českých tenistek, je tady pár jednoznačných faktů, které činí z České republiky současnou tenisovou velmoc.

Netřeba připomínat, že Češky pod vedením nejúspěšnějšího kapitána historie Petra Pály vyhrály v posledních šesti letech pětkrát týmový Fed Cup.

V elitní padesátce světového žebříčku mají v tuto chvíli hned šest hráček, kromě Plíškové a Šafářové také Petru Kvitovou, Barboru Strýcovou, Kristýnu Plíškovou a Kateřinu Siniakovou. Lepší jsou jen Američanky se sedmi hráčkami. Rusky jich mezi top padesátkou mají jen pět a jsou třetí.

A v deblu? Tam Česko nemá absolutně žádnou konkurenci! Hned šest tuzemských tenistek figuruje v elitní dvacítce. Osm jich je mezi padesáti nejlepšími. Takovému úspěchu se žádná jiná země v tuto chvíli ani vzdáleně nepřibližuje.

"Lucie, gratuluji, zaslouženě světová jednička. Češky jsou na okruhu WTA absolutní špička," napsala na Instagram francouzská tenisová hvězda Caroline Garciaová. "Ano, česká síla," odpověděla šťastná a pyšná Šafářová.

Nejlepší deblistka světa zdůraznila svou hrdost na to, že je součástí nekončících zlatých časů malé země ze středu Evropy. A zadoufala v to, že budoucí generace dokážou navázat.

Překonat něco takového se ale zdá být už teď prakticky nemožné. Proto si užívejme sladkou tenisovou přítomnost. Máme totiž výsadu sledovat naživo hráčky, které píší doposud nejúžasnější část dějin českého tenisu.