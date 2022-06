O precizní Bouzkové se začíná mluvit. Sním o tom, že Wimbledon vyhraju, říká

Před osmi roky tehdy patnáctiletá Marie Bouzková zblízka přímo v All England Clubu sledovala, jak její krajanka Petra Kvitová podruhé v kariéře zvedá nad hlavu mísu Venus Rosewaterové. Její dětský sen tehdy ještě zesílil a v hlavě ho nosí dodnes. Česká tenistka chce jednou vyhrát Wimbledon.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Ve středu Marie Bouzková poprvé v kariéře postoupila do třetího kola na grandslamu a o jejích precizních výkonech se začíná v Londýně mluvit.

Třiadvacetiletá hráčka vyniká komplexním tenisem, nezdolnou fyzickou kondicí a co víc, jen minimálně chybuje. Za první dvě kola udělala 66. hráčka světového žebříčku pouhých šestnáct nevynucených chyb a vyřadila dvě Američanky.

Po dramatickém závěru světovou osmičku Danielle Collinsovou a nyní s kanárem i Ann Liovou.

"Postup chutná skvěle. Byla jsem nervózní od začátku do konce, ale na výkonu to nebylo vidět. Zahrála jsem dobře, užila jsem si to," vyprávěla po utkání věčně usměvavá tenistka.

V roce 2022 se pyšní působivou bilancí. Na kontě má 24 výher a jen 9 porážek.

"Hlavně se cítím fyzicky dobře. Jsem natrénovaná, připravená. Najela jsem na novou vlnu, mám hodně vyhraných zápasů, to vám dává strašně moc," uvedla.

Wimbledon je přitom jejím nejoblíbenějším turnajem. "Každé výhry si tady strašně vážím a jsem ráda, že se mi to třetí kolo povedlo právě tady. A snad ještě nějakou výhru přidám," přiznala Bouzková, že v ní roste chuť na ještě lepší výsledek.

Mohla by být jednou z překvapivých kandidátek na postup do závěrečných kol? Proč ne. Zvěsti o "černém koni" letošního Wimbledonu už se nezadržitelně šíří sociálními sítěmi i londýnským tenisovým areálem.

"Wimbledon pro mě znamená tu největší tenisovou klasiku. Chci ho odjakživa vyhrát, snívám o tom už odmalička," prohlásila.

Pro Bouzkovou nejsou žádné sny a cíle nerealistické. "Musím tomu věřit, bez cílů to samozřejmě nejde. I kdyby tady člověk prohrál první kolo kvalifikace, může mít sen to celé jednou vyhrát. Kvůli tomu přece tenis hrajeme," zdůraznila hráčka, která v pátečním třetím kole vyzve do třetice Američanku, zkušenou "travařku" Alison Riskeovou, čtvrtfinalistku turnaje z roku 2019.

Spoléhat bude znovu na výbornou fyzičku. Bouzková je k neutahání. I díky pomoci Davida Vydry, někdejšího kondičního kouče Tomáše Berdycha či Petry Kvitové.

"Pomáhá mi, jsme kamarádi. Zvlášť pro můj styl hry je kondice moc důležitá. Musím toho někdy strašně moc oběhat, i když se teď snažím hrát mnohem agresivněji. To je můj cíl v každém zápase, protože vím, že defenzivu mám zažitou a dobrou. Další krok je přidat víc na agresivitě. A když se cítím kondičně dobře, jde to líp," vysvětlila pražská rodačka trénující a žijící na Floridě.

K výrazně zlepšeným výkonům jí po nepovedené předešlé sezoně pomohla i změna v přístupu. Dbá mnohem víc na regeneraci, na jídlo. Od konce minulého roku jí bezlepkově a cítí se skvěle.

"Nějaké věci jsem z jídelníčku vypustila. Hodně mi to pomáhá. Není to univerzální recept, ale mě to sedlo. Z testů vyšly nějaké věci, kterých bych se v jídle měla vyvarovat, od té doby jsem jídelníček upravila," popisovala Bouzková.

Vždycky byla hodně na sladké, teď jí ale nechybí.

"Existuje spousta bezlepkových nebo veganských dezertů, které taky chutnají výborně. Jsem spokojená, nic mi nechybí. Dokonce i knedlíky jsou bez lepku," smála se Bouzková po životním grandslamovém postupu.