Absurdní. Plíšková fascinuje jízdou s dobíháním letadla, píše se o "podrazu WTA"

Karolína Plíšková už toho ve své kariéře zažila hodně. Nikdy ale nic podobného tomu, co prožívá v těchto dnech. Nevídanou a vyčerpávající vítěznou jízdu české tenistky fascinovaně sleduje celý tenisový svět. Jednatřicetiletá hráčka sklízí obdiv za to, jak se popasovala s necitlivým plánováním organizace WTA.

Sedm vítězných zápasů v sedmi dnech. Už to samo o sobě znamená bilanci, která prakticky nemá obdoby, vzhledem k tomu, že se na grandslamech hrají zápasy obden.

Jenže pozor, Karolína Plíšková aktuální pozoruhodnou sérii nasbírala na dvou místech vzdálených od sebe 3500 kilometrů.

V minulém týdnu zlomila svou dlouhodobou výkonnostní krizi a na turnaji v rumunské Kluži bez ztráty setu došla ke svému sedmnáctému turnajovému titulu, prvnímu od roku 2020.

Finále dohrála v neděli odpoledne, převzala vítěznou trofej a na ceremoniálu prohlásila: "Teď si tu obrovskou radost chci hlavně užít."

Ve skutečnosti si ale nic takového dopřát nemohla. Následoval totiž okamžitý zběsilý přesun na další turnaj do katarského Dauhá.

"Bylo to docela šílené. Zisk titulu jsem si vůbec neužila. Musela jsem si vzít soukromé letadlo z Kluže do Istanbulu, tam jsem na letišti běžela, abych stihla let do Dauhá. Popravdě to bylo to nejtěžší na celém týdnu v Rumunsku, běžet a stihnout to letadlo," pobavila Plíšková v rozhovoru pro Sky Sports.

"Trochu jsem pak spala v letadle, ale dorazila jsem v pondělí v osm ráno, vyspala jsem se asi tři hodiny a šla jsem hrát," smála se.

"Let z Kluže přes Istanbul do Dauhá stihla na poslední chvíli. Kdyby se finále v Rumunsku hrálo jen o trochu déle, do Kataru by se vůbec nedostala. Takhle na hotel dorazila v 8 ráno, spala 4 hodiny, rychlý oběd, 14:30 rozehrávka a zápas. Extrémně náročný podmínky," přiblížil nabitý program manažer a manžel tenistky Michal Hrdlička na sociální síti X.

Běžná praxe je jiná. Hráčky, které se na předchozím turnaji dostanou do finále, většinou dostanou od pořadatelů odklad prvního startu. Turnaj v Dauhá ale začínal už v neděli a jelikož končí v sobotu, nebylo kam odkládat.

Ženská tenisová asociace je za další kolizi tvrdě kritizována. Podle mnohých jedná bez sebemenších ohledů na zdraví hráček, píše se o "podrazu WTA".

"Chtěla bych se zeptat WTA a turnajů, jestli nás chtějí zabít nebo touží po tom, abychom byly často zraněné," vztekala se Darja Kasatkinová, která se musela podobně bleskově přesouvat z Abú Dhabí a v Kataru prohrála hned první kolo.

Hrdlička odtajnil, že Karolíně navrhoval, aby se z Dauhá raději odhlásila kvůli vysokému riziku zranění. Bývalá světová jednička ale chtěla hrát.

V pondělním prvním kole prohrála s Ruskou Annou Kalinskou první čtyři gemy i první set, potom ale dokázala své tělo zprovoznit a duel otočila.

V úterý znovu v náročné třísetové bitvě přemohla další Rusku Anastasii Potapovovou a když se jí reportérka, bývalá profesionální hráčka Laura Robsonová zeptala, jak je na tom fyzicky, Češka se smíchem vypálila: "Ani nevím. Ale někdy to taky je, že nemáte čas nad ničím přemýšlet a hrajete dobře."

Ani to nebylo všechno. Ve středu zvládla osmifinále. Zase na tři sety.

Derby s krajankou Lindou Noskovou, s níž se utkala poprvé v kariéře, otočila k vítězství ze stavu 3:6, 2:4 na konečných 3:6, 7:5, 6:1.

"Neuvěřitelné. Karolína Plíšková prostě jede dál. Vyhrála titul v Kluži před méně než 72 hodinami a od té chvíle vyhrála v Dauhá tři další zápasy. Absurdní," nechápal portugalský tenisový novinář José Morgado.

Plíšková se dostala do svého prvního čtvrtfinále turnaje WTA 1000 od léta 2022 a má namířeno zpět do elitní padesátky světového žebříčku.

Ve čtvrtek sehraje osmý zápas v osmi dnech, o postup do semifinále se večer utká s čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou Naomi Ósakaovou.

Šestadvacetiletou Japonku, která se letos vrátila do tenisového kolotoče po mateřské, už porazila na začátku ledna v Brisbane. Celkově s ní má pozitivní bilanci 4:2 na zápasy. Nejdůležitější utkání v semifinále Australian Open 2019 ale prohrála.