Chtějí nás zabít, zlobí se Ruska. Plíšková musela odletět soukromým letadlem

Jestliže si nejlepší světové tenistky v minulé sezoně stále hlasitěji stěžovaly na náročný program, který se dá stíhat jen s vypětím všech sil, aktuální organizační faux pas související s turnajem v katarském Dauhá spouští ještě mnohem vyhrocenější kritiku.

Tenisová organizace WTA má u tenistek další velký průšvih. Jejich loňskou ustavičnou nespokojenost odnesl ztrátou oficiální funkce výkonného ředitele Američan Steve Simon.

Zůstal ale výkonným předsedou a jak se zdá, stížnosti tenisových hvězd rozhodně nepadly na úrodnou půdu.

Na konci minulého roku popsala deníku Aktuálně.cz situaci wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová.

"Steve sice odstoupil, ale samozřejmě tam je pořád v pozici, kdy má hlasovací práva, takže jsme s tím zatím nic moc neudělaly," uvedla v rozhovoru a pozastavovala se nad stále nahuštěnějším programem.

"Čeká nás ještě náročnější sezona. Dost jsme to s WTA řešily už v Cancúnu během Turnaje mistryň, ale oni jsou bohužel dost neoblomní. Dali dvacet povinných turnajů, což je úplně šílené. Program budu muset upravovat, protože se nehodlám oddělat jen kvůli tomu, abych měla odehráno dvacet turnajů," vysvětlovala Vondroušová.

Věřila, že když se hráčky budou stále více ozývat, WTA bude muset začít situaci řešit. Zatím se ale vůbec nic nezměnilo.

Skandálem je totiž aktuální chaos kolem velkého turnaje v Dauhá.

Aby mohl skončit příští sobotu, začal už v neděli, kdy některé tenistky hrály své finálové zápasy na předchozích podnicích.

Necitlivě sestavený program nejzásadněji poznamenal Rusku Darju Kasatkinovou a Češku Karolínu Plíškovou. Té se v neděli povedlo v rumunské Kluži získat první turnajový titul od ledna 2020, místo oslav ale musela spustit akci "kulový blesk".

Soukromým letadlem se přesunula do Istanbulu, aby na poslední chvíli stihla linkový let do Dauhá. První kolo na prestižním podniku jí totiž pořadatelé naplánovali už na pondělí, jen 23 hodin po poslední výměně v Rumunsku a na 3500 kilometrů vzdáleném místě. S jinými míči a v jiných podmínkách, z haly na venkovní kurty.

Jednatřicetiletá tenistka náročnou výzvu obdivuhodně zvládla.

Duel prvního kola proti Rusce Anně Kalinské sice zahájila vcelku logicky nejistě, unaveně a prohrála první čtyři hry, nakonec ale duel otočila a po setech 2:6, 7:6, 6:4 připsala už šestou výhru v řadě.

Neodpočine si tedy ani teď. Hned v úterý se postaví na kurt k šestému utkání za sebou, od 8. února neměla ani jeden volný den. V boji o postup do osmifinále vyzve Anastasii Potapovovou.

To jiná hvězda Darja Kasatkinová už odpočívat může, z Dauhá ale odjíždí vzteky bez sebe.

Světová třináctka hrála v sobotu v Abú Dhabí tříhodinové semifinále, v neděli tam prohrála finále s Jelenou Rybakinovou a v pondělí už se musela k zápasu hlásit v katarské metropoli.

"Abych byla upřímná, tohle je příšerné plánování. Nechápu, jak je možné, že se plánují finálové zápasy na neděli a přitom chtějí další turnaj končit už v sobotu. Kvůli tomu hráčky jako já nemají po přesunu do Kataru volno a musí hned v pondělí hrát," pustila se Kasatkinová do pořadatelů.

"Ještě nemáme takovou technologii, která mě dostane do Dauhá lusknutím prstů za pět sekund. Chtěla bych se zeptat WTA a turnajů, jestli nás chtějí zabít nebo touží po tom, abychom byly často zraněné," uvedla hráčka, která otevřeně vystupuje proti invazi na Ukrajinu a která v roce 2022 veřejně oznámila, že žije s přítelkyní a do Ruska už se nebude moci vrátit.

"Možná poletím až v pondělí a půjdu na kurt v ten samý den a poté, co jsem hrála jinde pět zápasů za sebou na nejvyšší úrovni. Takže je mi líto, ale musíme si o tom promluvit," uvedla semifinalistka French Open 2022.

Přesun do Dauhá nakonec stihla, v pondělí tam ale prohrála zápas prvního kola s krajankou Anastasií Pavljučenkovou.

"Jsme jen lidé a chceme dělat svou práci. Nebrečím, jen říkám fakta. Tohle je nemožné a musí se to změnit," vyhlásila Kasatkinová.

Dostalo se jí podpory od tenisové veřejnosti. "Je velkým zklamáním něco takového vidět v roce 2024, zvlášť po mnohých loňských plánovacích katastrofách," napsal magazín The Tennis Letter.