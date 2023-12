Má úžasný potenciál, plesá nad Bouzkovou Martínezová. Jejich spojení vzbudilo poprask

Tohle by mohlo fungovat. Španělská trenérka a bývalá tenisová dvojka Conchita Martínezová sáhla po další české svěřenkyni. Po Karolíně Plíškové navázala spolupráci také s Marií Bouzkovou a na první pohled je z nového angažmá hodně nadšená.

Na první pohled by mohlo spojení španělské tenisové legendy s pětadvacetiletou Češkou, které patří 34. místo v žebříčku, překvapit.

Ale když si pospojujete pár indicií, dává jejich kontrakt smysl.

Martínézová už moc dobře ví, jaké to je, trénovat Češku. S Karolínou Plíškovou spolupracovala v sezonách 2018 a 2019.

Když v dubnu skončilo její angažmá s bývalou světovou jedničkou a grandslamovou šampionkou Garbiňe Muguruzaovou, měla dost času si odpočinout a najít tu správnou cestu.

"Její agent mě kontaktoval, aby se zeptal, jak na tom jsem a jestli chci znovu trénovat. Na konci roku jsem se rozhodla, že teď je dobrý čas se vrátit, a musím říct, že z tohohle projektu jsem nadšená," uvedla pro Eurosport.

A aby také ne. Bouzková prožila skvělý závěr roku. Blýskla se i při finále Billie Jean King Cupu, kde shodou okolností Martínezová fungovala jako ředitelka turnaje.

Česká tenistka je známá svou znalostí španělštiny. Na okruhu tvoří deblový pár se Španělkou Sarou Sorribesovou Tormovou, a když hraje turnaje na Pyrenejském poloostrově či v Mexiku, nebojí se s fanoušky na tribunách komunikovat v jejich mateřštině.

Především ale Martínezová vidí, co všechno by Bouzková mohla ještě dokázat.

"Zbožňuju, jaká je, dravá, soutěživá. Má spoustu prostoru pro zlepšení jako tenistka. Je to naprostá profesionálka a je stoprocentně soustředěná na tenis," libuje si bývalá wimbledonská šampionka.

I když vidí nedostatky, nechce skvěle defenzivně vybavenou Bouzkovou nijak předělávat.

"Je to kompletní hráčka, ale ráda bych se zaměřila na to, aby hrála agresivněji, aniž by ztratila podstatu bojovnice. Rozhodně má úžasný potenciál na to, aby byla vysoko v žebříčku. Ale chce to čas," vysvětlila.

Jejich spojení zaujalo světová média. Eurosport si všiml, že hvězda české tenistky je momentálně na vzestupu. Stejně tak web Tennis365.com.

"Bouzková se snaží udržet dynamiku, kterou měl závěr její sezony, a angažmá nové trenérky má pomoci k dalším jejím pokrokům," napsal web.

Sama Martínezová je z nové svěřenkyně hodně nadšená a od příštího roku si toho dost slibuje. "Jsem ráda, že jí můžu přispět svými zkušenostmi. Jsem zase plná energie trénovat a mít z práce radost," dodala.