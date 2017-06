Nenasazená Ostapenková je první finalistkou French Open

před 1 hodinou

Pokud Karolína Plíšková postoupí do finále French Open, nastoupí proti Jeleně Ostapenkové.

Paříž - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková je překvapivou první finalistkou Roland Garros. Nenasazená hráčka porazila v semifinále turnajovou třicítku Timeu Bacsinszkou ze Švýcarska 7:6, 3:6 a 6:3. V sobotním boji o titul bude její soupeřkou Karolína Plíšková, nebo Rumunka Simona Halepová.

Pokud turnajová dvojka Plíšková zápas s Halepovou zvládne a postoupí na pařížské antuce do finále, stane se první českou světovou jedničkou.

Ostapenková je teprve pátou nenasazenou finalistkou v historii French Open a první po 34 letech. Navázala na Slovinku Mimi Jaušovecovou. Nenasazenou finalistkou v Paříži byla v roce 1976 i Češka Renata Tomanová.

Ostapenková i Bacsinszká slavily v den vzájemného duelu narozeniny a souboj oslavenkyň byl bitvou razantní hry Lotyšky proti celodvorcově hrající Švýcarce.

V prvním setu si Bacsinszká za stavu 3:4 nechala zavázat levý stehenní sval, v tie-breaku pak uspěla razantními údery Lotyška. Ve druhé sadě slavila trpělivost Švýcarky, která se snažila vyvést soupeřku změnami rytmu, zkoušela hrát kraťasy, čopy a liftované míče. Od stavu 2:3 získala čtyři hry v řadě a zápas prodloužila.

Ostapenková ve třetím setu neudržela vedení 3:1, ale od stavu 3:3 získala další tři hry. Zápas ukončila padesátým vítězným úderem a postupem oslavila dvacáté narozeniny.

"Odmalička hraju agresivně a snažím se zahrát míč co nejtvrději, když to jde. Proto jsem vyhrála," řekla Ostapenková, která udělala i 45 nevynucených chyb. "Je neskutečné, že tady slavím narozeniny postupem do finále."

Aktuálně 47. hráčka světa je poprvé v grandslamovém finále a jako první Lotyška vůbec. Její krajan Enests Gulbis hrál v roce 2014 v Paříži semifinále.

Výsledky tenisového French Open

Muži:

Čtyřhra - semifinále:

González, Young (Mex./USA) - Verdasco, Zimnojič (Šp./Srb.) 6:7 (3:7), 7:5, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Ostapenková (Lot.) - Bacsinszká (30-Švýc.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Junioři:

Čtyřhra - 2. kolo:

Rodionov, Vrbenský (4-Rak./ČR) - Crawford, Kypson (USA) 6:4, 6:3.

Čtvrtfinále:

Rodionov, Vrbenský - Kecmanovič, Korda (6-Srb./USA) 6:4, 3:6, 10:8.