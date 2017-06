Semifinálový zápas mezi Plíškovou a Halepovou je zároveň přímým bojem o pozici nové světové jedničky. Plíškové stačí jedna výhra, Halepová by musela celý grandslam ovládnout. "Pár lidí mi před turnajem říkalo, že když dojdu do finále, budu světovou jedničkou, já jim odpovídala, že je to bez šance. No a teď je to tak blízko, ale i daleko. Možná bych dala takový zápas až na finále, ale je to, jak to je," říkala po čtvrtfinálové výhře Plíšková.