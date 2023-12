Neměla na zpáteční letenku z Evropy. Teď je z parťačky Siniakové deblová superstar

V kariéře neměla zrovna štěstí. Australskou tenistku Storm Hunterovou před pěti lety trápila bolest v rameni. Musela na víc než rok odložit raketu. Jenže to ji přivedlo málem k osobnímu bankrotu. Teď je nejlepší deblistkou světa a v příští sezoně bude po boku české parťačky Kateřiny Siniakové patřit k tomu nejatraktivnějšímu na okruhu.

Cesta na tenisový trůn byla pro rodačku z Rockhamptonu opravdu ošidná. V roce 2018 musela skončit, dát si pauzu od vrcholového tenisu. Jenže to znamenalo žít z úspor, které nebyly nijak velké.

Ve dvouhře to Australanka dotáhla nejvýš do druhé světové stovky a prize money z úspěchů ve čtyřhře jsou mnohem nižší než ze singlu.

"Hodně mi pomáhal můj tehdejší přítel, teď už manžel. V podstatě nás oba živil. Když jsem na tom byla líp, věděla jsem, že si musím najít práci. Tak jsem si začala přivydělávat jako trenérka tenisu a do toho i studovala," uvedla Hunterová pro australský The Courier Mail.

Na přelomu let 2019 a 2020 ji rameno pustilo zpátky do hry, jenže se musela potýkat s nízkým žebříčkem, kvůli kterému se k žádným velkým výdělkům hned nedostala.

"V deblu i singlu jsem byla mezi první a druhou stovkou, nemohla jsem hrát velké turnaje," vysvětlila tenistka.

Hrála tedy podniky v Austrálii, kvůli kterým nemusela tolik cestovat, pokud ale chtěla kariéru obnovit, musela letět přes oceán. Pak ji pro změnu přibrzdil covid, který zastavil kolotoč turnajů.

"Stála jsem před vážným rozhodnutím, jestli pokračovat, jestli to nevzdat. V jednu chvíli jsem měla na kontě méně než tisíc dolarů. Věděla jsem, že mám jen na jednosměrnou letenku do Evropy a že na tu zpáteční si musím nějak vydělat," vzpomínala na velký risk.

Rozhodla se riziko podstoupit a udělala dobře. Ve dvouhře se sice mezi elitu příliš neposunula, ale začalo se jí dařit v deblu.

Co akce, to skok žebříčkem. Loňské Australian Open už hrála jako 53. deblistka světa. Letos vystřelila po boku Belgičanky Elise Mertensové na absolutní vrchol. Zahrály si finále Wimbledonu i semifinále Turnaje mistryň a ovládly dva "tisícovkové" podniky.

Nejvýraznější progres ale zažil bankovní účet devětadvacetileté tenistky. Letos na prize money vydělala zhruba 1,1 milionu dolarů.

Příští rok vymění Mertensovu za předchozí dlouhodobou světovou jedničku čtyřhry Kateřinu Siniakovou. Papírově by tedy mělo jít o možná nejsilnější tenisový pár planety.

"Snažíme se, aby to přesně zapadlo. I naše programy, protože obě chceme hrát i dvouhru. Je to ale úžasné. Myslím, že chtěla změnu, a já také. Bude to pěkná výzva. Nebudeme ale na sebe nijak tlačit," prohlásila Australanka.