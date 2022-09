Krejčíková a Siniaková si zahrají o trofej i v New Yorku, jsou ve finále US Open

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si na US Open zahrají ve čtyřhře o titul.

V semifinále porazily 6:3, 6:7 a 6:3 americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová.

Český pár bude ve finále usilovat o první triumf z Flushing Meadows, který mu jako jediný chybí ve sbírce grandslamových úspěchů. Krejčíková se Siniakovou už dvakrát vyhrály Wimbledon i French Open a jednou Australian Open.

Ve finále nastoupí proti vítězkám dnešního semifinále, ve němž se utká americko-australská dvojice Caroline Dolehideová, Storm Sandersová s domácím párem Caty McNallyová, Taylor Townsendová.

Krejčíková se Siniakovou za první společnou účastí ve finále US Open vykročily rázně a první set získaly poté, co si vypracovaly vedení 4:0. Ve druhém naopak ztrátu nabraly a i když dokázaly ze skóre 2:5 srovnat, soupeřky uspěly 7:4 v tie-breaku.

Rozhodující sada už byla opět v režii české dvojice. Krejčíková se Siniakovou se ujaly vedení 3:1, náskok udržely až do konce a už jen jedna výhra je dělí od zkompletování kariérního grandslamu ve čtyřhře.

"Bylo super, že jsme zůstaly aktivní. Dobře jsme začaly, já ale poté měla výpadek. Jsem hrozně ráda, že mě Bára podržela. Chytly jsme začátek třetího setu, bojovaly. To nám dost pomohlo," řekla Siniaková, jež s Krejčíkovou letos na grandslamech už triumfovaly v Melbourne i ve Wimbledonu.

Ve finále ženské dvouhry si zahrají první tenistka světa Iga Šwiateková z Polska a Tunisanka Uns Džábirová, která bude usilovat o první grandslamový titul.

Dvojnásobná šampionka Roland Garros Šwiateková otočila zápas s Arynou Sabalenkovou z Běloruska a čtvrtfinálovou přemožitelku Karolíny Plíškové porazila 3:6, 6:1 a 6:4. Džábirová v semifinále vyřadila 6:1 a 6:3 Caroline Garciaovou z Francie.

"V prvním setu jsem zaostávala a musela jsem se probrat. Mám radost, že se to povedlo," uvedla jednadvacetiletá Šwiateková, která si finále US Open zahraje jako první polská tenistka v historii.

Džábirová to pro změnu dokázala jako první Afričanka v tzv. open éře. Po postupu do finále Wimbledonu si navíc zahraje o titul na druhém grandslamu za sebou. "Ve Wimbledonu jsem si přišla zabržděná, ale teď do toho jdu po hlavě," prohlásila.

"Po Wimbledonu jsem byla pod velkým tlakem a proto jsem ráda, že jsem tady na finále navázala," přidala osmadvacetiletá Tunisanka, která má se Šwiatekovou bilanci dvou výher a dvou porážek.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - semifinále: Šwiateková (1-Pol.) - Sabalenová (6-Běl.) 3:6, 6:1, 6:4, Džábirová (5-Tun.) - Garciaová (17-Fr.) 6:1, 6:3.

Čtyřhra - semifinále: Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Melicharová-Martinezová, Perezová (10-USA/Austr.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Smíšená čtyřhra:

Semifinále: Sandersová, Peers (4-Austr.) - Blumberg, McNallyová (USA) 6:2, 6:7 (5:7), 10:8, Flipkensová, Roger-Vasselin (Belg./Fr.) - Čang Šuaj, Pavič (2-Čína/Chorv.) 6:4, 5:7, 10:6.