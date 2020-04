Nehorázné lži, reaguje manažer na Vondroušovou. Tenistku stál rozchod miliony

Vyprávění Markéty Vondroušové v projektu Bez frází vyvolalo v českém tenisovém prostředí poprask. Mladá tenistka popsala velice kriticky vztah se svým bývalým manažerem Vladimírem Houdkem. Ten se nyní pro Aktuálně.cz ke kauze poprvé vyjádřil.

Manažer agentury Sport Towers Prague uzavřel s nadějnou tenistkou smlouvu už v jejích patnácti letech. Kontrakt byl domluven na deset roků, už po dva a půl letech ho ale utnul rozchod, který v žádném případě nebyl klidný a přátelský.

Vondroušová vypověděla, že aby ji nechal jít, musela Houdkovi vyplatit devět milionů korun, což v té době bylo takřka všechno, co tenisem vydělala. Navíc podle ní částečně mohl za její přetížení a následné zdravotní problémy, jelikož měl kvůli penězům tlačit na to, aby hrála co nejvíc.

"Jsou to nesmysly a nehorázné lži," reagoval Houdek během telefonického rozhovoru.

Tenistka přitom popsala úvod spolupráce kladně. "Na začátku jsem ho brala jako člověka, který mi dal šanci opřít se do sportu naplno. Bez něj bych na to neměla. Dostala jsem dvě stě tisíc korun na první rok a částka se pak v návaznosti na moje výkony každou sezonu navyšovala. Díky tomu jsem si mohla dovolit platit trenéra a cestovat na turnaje do zahraničí," svěřila se finalistka loňského French Open.

Vondroušová uznala, že smlouva s Houdkem pro ni byla na začátku kariéry zásadní.

"Protože tenis je za všech okolností drahý. Ani zkušené holky, které jsou okolo dvoustého místa na světě, nemají nic jistého. Jako holka ze Sokolova jsem po přechodu do Prahy o tenisovém zákulisí nic nevěděla a byla za všechno vděčná. Manažer mi pomohl, ale pak samozřejmě chtěl peníze vracet," uvedla osmnáctá hráčka světa.

Houdek dostával dvacet procent z vydělaných prize money a v šestnácti, když se Vondroušová stala juniorskou světovou jedničkou, podle ní začal tlačit, aby hrála co nejvíc.

"Výsledkem bylo, že jsem si zranila loket a dostávala se z toho půl roku," uvedla.

Když se Vondroušová dala dohromady, nadchla bleskovým přechodem do elitního okruhu WTA. Hned při druhém startu vyhrála jako kvalifikantka turnaj v Bielu.

"Manažer si hned spočítal, co se mu vyplatí, a lidsky to šlo do háje. Když jsem nechtěla odjet na nějaký turnaj, ale místo toho potrénovat a odpočinout si, nebyl spokojený. Šlo mu jen o to, abych vydělávala," vypověděla.

V roce 2018 se rozhodla vyplatit se ze smlouvy.

"Nelíbilo se mu, když se to dozvěděl. Nechtěl mě pustit, tušil, že by přišel o dobré peníze. V tu dobu už jsem mu sice vrátila zpět vše, co do mě za ty roky investoval, ale logicky chtěl moji kariéru i dál co nejvíc zúročovat. Musela jsem si vzít právníka. Na společných sezeních dělal manažer velké dusno, ale nakonec přistoupil na dohodu. Chtěl po mně devět milionů korun," odvyprávěla Vondroušová.

V devatenácti letech takovou částku na účtu opravdu měla a rozhodla se jí vzdát. Sezonu pak dojela jen tak tak, zachránil ji prý postup do osmifinále US Open.

Houdek se nejprve k celé záležitosti nechtěl vyjadřovat. "Víte, pomluvu nebo lež lze rozbít jen velice těžko. A lidé budou vždycky raději věřit úspěšné reprezentantce než manažerovi. Už dopředu je dané, že tuhle bitvu nemůžu vyhrát," řekl deníku Aktuálně.cz.

Nakonec přece jen nabídl svůj pohled na věc.

"Že začala hrát dobře a já jí začal nutit hrát hodně turnajů, abych vydělal, to je nehorázná lež. Úplný nesmysl. Já jsem jen poradní hlas, to znamená, že můžu navrhnout, říct svůj názor, ale rozhodnutí je vždy na tenistovi," prohlásil muž, který se v tenisovém prostředí pohybuje už pětačtyřicet let.

Na jeden konkrétní příklad, o který se Vondroušová může opírat, si Houdek vzpomněl. Odehrál se v roce 2017.

"To bylo jednou, co jsem byl požádán jejím mateřským klubem, jestli bych jí nezavolal a nepokusil se jí vysvětlit, že je dobré hrát turnaj v Trnavě. Protože kdyby tam uhrála dvě nebo tři kola, tak by se kvalifikovala na Wimbledon. Před Trnavou byla pod čarou a po ní byl deadline. Ona do Trnavy nechtěla a tenkrát jedinkrát jsem jí řekl důrazně, že je to šance, jak se dostat do prvního kola Wimbledonu, a že odpočívat může po Trnavě," zavzpomínal manažer, který se před Vondroušovou dvanáct let věnoval někdejšímu špičkovému juniorskému hráči Dušanu Karolovi a čtrnáct let spolupracoval se sestrami Plíškovými.

Vondroušová tenkrát nakonec poslechla, do Trnavy jela a celý turnaj vyhrála.

"Nevím, asi tam mohla vzniknout nějaká antipatie nebo pocit, že se na ni tlačí. Je normální, že si lidé někdy nesednou nebo jim spolupráce nevyhovuje. Je to jako každý jiný vztah v životě a Markéta měla právo jej ukončit," řekl Houdek.

K částkám a procentům zmíněných Vondroušovou se Houdek odmítl vyjádřit. "Mluvil jsem pocitově, ale tohle jsou věci smluvního charakteru a ty já zmiňovat nebudu. Jsou kryté mlčenlivostí," vysvětlil a ještě s jednou věcí vyjádřil nesouhlas.

"Ona tam říká, že mám nos na talenty. Že si někoho vytipuju a pak se na něm snažím vydělat peníze. To je něco směšného. Vezměte si, kolik je obrovských juniorských talentů a jak malé procento z nich se pak opravdu prosadí. To síto je obrovské. Myslet si, že si na někoho ukážu a on mi začne vydělávat, je legrační."

"Lidé, kteří profesionálnímu sportu rozumějí, si obrázek udělají sami. Byť si myslím, že mi za pravdu stejně nikdo nedá," uzavřel manažer.