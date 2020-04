Místo forhendů piluje účetnictví a italštinu. Letos už hrát nebudeme, tuší Bouzková

Je to pech. Sotva v sezoně chytila rytmus, dostala se do formy a zahrála si finále turnaje WTA, musela Marie Bouzková uklidit raketu a dát si pauzu kvůli světové pandemii koronaviru. Česká tenistka nevěří, že by se ještě letos dostala na kurty, a tak se naplno vrhla do studia.

Až do března se trochu hledala. Po loňském průlomu mezi světovou elitu si zvykala na tvrdou konkurenci. Až v mexickém Monterrey se všechno sešlo a došla až do finále. Pak přišla stopka. "Mrzí mě to jako každého tenistu, ale jsem vděčná za ty turnaje, co jsem ještě mohla odehrát. Beru to tak, že jsem možná odehrála poslední finále na okruhu WTA tenhle rok, a to mi dává dobrý pocit pro následující měsíce přípravy," řekla v rozhovoru pro Aktuálně.cz Bouzková. Posledním zápasem jednadvacetileté české tenistky tak zůstává třísetová bitva s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. "Ještě si vybavuji, když mi hned po finálovém zápase v Monterrey řekli, že je turnaj v Indian Wells zrušený. V tu dobu to byla šokující zprava, ale teď‘ už si snad všichni uvědomili, že jsou na světě důležitější věci," uvedla. Díky tenisové pauze má ale čas na činnosti, na které by si normálně v nabité sezoně čas nenašla. "Asi jako všichni jsem si tentokrát důkladně uklidila pokoj a vybalila cestovní tašku, kterou normálně ani nestíhám vybalit, než zase začnu balit." Sice se snaží tenisové dovednosti udržovat, ale houfování na kurtu se raději vyhýbá. Místo toho se naplno vrhla do studia. Na okruhu je známá jako zapálená "šprtka". "Tenhle semestr studuji účetnictví, sociální geografii a statistiku. Tím, že mám teď víc času, tak jsem se domluvila s univerzitou, abych v následujících semestrech měla více předmětů, což mi případně zkrátí dobu bakalářského studia. Taky jsem se začala učit italsky, a to je teď můj cíl," přiznala 47. hráčka světa. Rozhodně ale nejde o žádnou přechodnou disciplínu. Sympatická blondýnka má velké studijní plány i do budoucna. "Příští rok už bych měla vystudovat bakaláře, takže bych se zaměřila na svět byznysu a sportovního marketingu, kde můžu uplatnit znalost angličtiny, španělštiny, trochu němčiny a snad italštiny," věří. Zatímco její tenisová kolegyně Karolína Muchová uchvacuje na sociálních sítích svým muzikálním uměním, ona by se vedle tenisu uživila v obchodní sféře. I když ani hudba jí není cizí. Související Zatraceně žárlím, píše Muchové soupeřka. Češka po kytaře zaválela i na klavír "Před pár lety jsem začala hrát na ukulele, ale pak jsem začala s univerzitním studiem a musela jsem to odložit. Párkrát jsem si zazpívala písně od Beatles na pódiu s jednou českou kapelou jako host, ale to bylo spíš z legrace," dodala s úsměvem. Světovou pandemii sleduje z Floridy, kde odmalička s rodinou většinu roku žije. "Je to tu podobné jako v Čechách. Nosí se roušky a spousta obchodů je zavřených. Bohužel si ale myslím, že zrovna na Floridě se to tak vážně a ohleduplně nebere," naráží na plné pláže tenistka. Sama dodržuje všechna pravidla ochrany a s českou rodinou a kamarády komunikuje jen na dálku. "Proto mě obzvlášť mrzí, že nebudeme moct oslavit 70. narozeniny mého tatínka podle původního plánu. Dle mého názoru ale máme nejlépe organizovaný systém ochrany před virem na celém světě," chválí Českou republiku Bouzková. Právě v Americe by podle prozatímních plánů měla sezona pokračovat, zrušené zatím není ani US Open, i když z centrálního dvorce Artura Ashe ve Flushing Meadows je momentálně improvizovaná nemocnice. "Moc si nedokážu představit, že by se tam hrálo. Situace v New Yorku je velice vážná a jsem ráda, že jim v tuhle dobu slouží center kurt na důležitější věci než tenisové zápasy. Podle mě se turnaje začnou hrát až od ledna," myslí si Bouzková.