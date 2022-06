"Návrat na kurt bolí víc než StarDance". Hlaváčková opět rozzáří populární značku H+H

Tři a půl roku nehrála ostrý zápas, mezitím porodila dceru Bibi a teď plánuje návrat. Pětatřicetiletá česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková si v červenci v Praze zahraje poslední turnaj ve čtyřhře po boku dlouholeté parťačky Lucie Hradecké. Spolu vyhrály dva grandslamy i stříbrnou medaili z olympiády.

Kolik síly bere taková příprava po třech a půl letech na jediný deblový turnaj?

Varovala jsem Lucku Hradeckou, že asi nebudu úplně ve formě, ale ona to bere vážně, má velké ambice. A tak mi v den naší domluvy spočítala, že mám 66 dní na trénink. Jenže já jsem hned 65. den před turnajem dostala střevní chřipku, takže jsem spadla na úplné dno mé fyzičky. Začala jsem o týden později. Mám tedy za sebou dva a půl týdne lehčího tréninku. Hodinku, hodinku a půl denně. Nebudu lhát, bolí to.

V jaké fázi se tedy zatím nacházíte?

Je to běh na delší trať a hlavně se nechci zranit. Zatím to omezuju tak, abych tělo nehnala do extrémů. Vrchol přípravy teprve přijde. Teď je to hlavně o technice, abych se do toho zase dostala, tloukla do balonků a obrousila lokty a ramena. Zatím to bolí hodně, je to ta nejnáročnější věc, když se člověk takhle vrací. Mám za sebou tvrdý trénink ve StarDance, ale to se vůbec nedá srovnat. Tohle bolí víc.

Nepřemlouvá vás okolí, abyste zkusila víc než jeden turnaj?

Každý, kdo mě vidí na kurtu, jak si to užívám, tak říká: Počkej, ještě tě to chytne a budeš hrát US Open. Jenže já si to užívám právě proto, že vím, že to je jeden poslední turnaj.

Další české tenisové maminky Lucie Šafářová nebo Barbora Strýcová v rozhovorech netají, že jim okruh vůbec nechybí. Byl nějaký moment za poslední tři roky, kdy se vám po tenise zastesklo?

Mám to podobně. Měla jsem sice myšlenku, že bych se třeba podívala na nějaké velké turnaje, které jsem měla ráda, ale mateřské povinnosti mi nedovolují věnovat se tenisu nějak víc. Nechtělo se mi obětovat větší část dětství mé dcery. Takže u té myšlenky jsem dlouho nezůstala, vlastně tomuhle návratu na jeden turnaj zásadně pomohlo to, že Lucka (Hradecká) asi do 24 hodin souhlasila. Popravdě si neumím představit, že bych se loučila s někým jiným.

Se Strýcovou i Šafářovou jste kamarádky, společně jezdíte s kočárky na procházky. Jak reagovaly na vaši rozlučku?

Bára s Luckou to věděly jako jedny z prvních a zareagovaly moc hezky, obě řekly, že by u toho chtěly být. Takže se moc těším, bude to hezké. Se Šafi jsem probírala i logistiku loučení, protože to tu sama zažila. Takže by to tady chtělo dětské prolejzačky a hodně dobrot.

Takže ani vaše Bibi nebude chybět?

Potřebuju, aby zápas nebo zápasy, uvidíme, kolik jich bude, viděla. Chodí třikrát týdně do školky, ale pokud bude zápas v pondělí, tak školku vynecháme. Je to jeden z důvodů, proč jsem chtěla, abych se rozloučila tenisově na kurtu, aby mě viděla. Aby jí došlo, že si nechodím jen pinknout s tatínkem, ale že můj tenis něco znamenal. I kdyby si to neměla pamatovat a měla mít z toho jen fotku, tak to bude hezký.

Co vůbec obnáší procedura návratu na kurty po tak dlouhé době?

Úplně na začátku jsem si zkontrolovala, zda mi ještě platí žebříček, který jsem měla zmražený. Podle pravidel platí ještě dva roky od porodu, ale pak do toho přišel covid, který to celé ještě posunul. Takže já i po třech a půl letech pořád mám žebříček jako světová devítka, s přihláškou na turnaj proto nebyl vůbec žádný problém. Teď už jsme přihlášené, ještě vyplním nějaké dva formuláře a bude hotovo.

Myslela jste si po porodu, že se ještě někdy vrátíte?

Když jsem končila, mohla jsem WTA říct, že žebříček držet nechci, a odejít. Ale něco mi v hlavě našeptávalo, abych si ho schovala. Že se třeba něco stane a budu se chtít vrátit. Když byl covid, tak mi nic z toho kolotoče nechybělo, spoustu hráčů prázdné tribuny nebavily. Ale teď, když se turnaje vrací do normálu bez bublin, je to jiné. Byla jsem se podívat na turnajích v Marbelle a v Římě a sledovala jsem pár holek, které se vrací na okruh i s miminy. A když jsem viděla, jak jim to jde, řekla jsem si, že to možná není zase tak úplně mimo. A začalo to ve mně hlodat.

Myslíte, že budete dojatá?

Nevím, ale jsem docela ubrekánek, takže přestože se loučím v totálním štěstí, nikdo mi nic nebere, nic mi nikam neutíká, tak asi nějaká ta slza ukápne.

Spousta tenistek, když se loučí s kariérou, teprve začíná přemýšlet o tom, co budou dál dělat. Vy už máte rozjetou práci moderátorky v rádiu, tenisové expertky v České televizi. Co zahraniční nabídky, nepřišla nějaká na komentování utkání a že byste objížděla okruh jako novinářka?

Nepřišla, to dělají hlavně velké televize. Ale aby se mi povedlo něco podobného jako Daniele Hantuchové (komentátorka pro Amazon Prime, pozn. red.), musela bych turnaje objíždět, ukazovat se, procpávat a pracovat na tom hned po kariéře. Neříkám, že bych na to nekývla, taková pozice je nádherná, ale zase musíte cestovat a cestovat, což s dítětem není jednoduché. To bych snad už raději hrála.