Na trávě se Češkám nedaří, v prvním kole prohrály Kvitová i Muchová

Tenistka Petra Kvitová nezačala travnatou část sezony úspěšně, na turnaji v Birminghamu prohrála v 1. kole s Beatriz Haddadovou Maiovou 6:7, 2:6. Neuspěla ani Karolína Muchová v Berlíně ,nejvýše nasazené Ons Džabúrové z Tuniska podlehla dvakrát 3:6.

Z českých tenistek může ve dvouhře pokračovat už jen Tereza Martincová, která bojuje s Italkou Camilou Giorgiovou.

Dvaatřicetiletá Kvitová prohrála na turnajích WTA šestý z posledních sedmi zápasů. V této sezoně prošla jen jednou přes třetí kolo, a to na březnovém turnaji v Miami. Naopak Haddadová Maiaová navázala na životní triumf z turnaje v Nottinghamu z předchozího týdne. Zde vyřadila v semifinále také Martincovou, která tehdy duel kvůli zdravotním potížím skrečovala.

Jednatřicátá hráčka světa Kvitová, která v Birminghamu v letech 2017 a 2018 turnaj vyhrála, vstoupila do utkání nadějně a v prvním setu si vypracovala vedení 5:3. Výhodu ale nevyužila a duel dospěl do zkrácené sady, kterou o šest let mladší Brazilka vyhrála 7:4.

Ve druhém setu se rodačka z Bílovce k žádnému brejkbolu nedostala. Naopak soupeřka dvakrát prolomila její servis a využila hned první mečbol. Dvaatřicátá hráčka světa Haddadová Maiaová vyzve v dalším kole Polku Magdalenu Frechovou.

Muchová nestačila na servis soupeřky

Rodačka z Olomouce Muchová nedokázala v prvním letošním zápase na travnatém povrchu ani jednou prolomit servis soupeřky. Poslední českou zástupkyní ve dvouhře tak zůstává nasazená čtyřka Karolína Plíšková, která ve středu vyzve přemožitelku Kateřiny Siniakové Biancu Andreescuovou.

Pětadvacetiletá Muchová, která před necelými třemi týdny skrečovala utkání 3. kola na Roland Garros kvůli zranění kotníku, vedla v prvním setu 3:2. Poté ale prohrála čtyři gamy za sebou, přišla dvakrát o servis a úvodní sadu ztratila.

Čtvrtá hráčka světa Džabúrová navíc získala i první tři hry ve druhém setu a vypracovala si náskok, který dotáhla do konce. Tunisanka vyhrála proti Muchové první vzájemný zápas a nechala zapomenout na nečekané vyřazení z Roland Garros, kde vypadla v prvním kole s Polkou Magdou Linetteovou. V dalším kole v Berlíně narazí na Američanku Alycii Parksovou.

Nováček na ATP zaskočil Ruuda



Pátý hráč světového žebříčku Casper Ruud nezvládl první zápas po prohraném finále French Open a jeho první turnajovou přípravu na Wimbledon ukončil v Londýně hned v úvodním kole debutant na okruhu ATP Ryan Peniston. Norský favorit prohrál s britským držitelem divoké karty dvakrát 6:7 a šestadvacetiletý domácí tenista si připsal zdaleka největší vítězství v kariéře.

"Nemůžu tomu uvěřit, připadá mi to jako sen," rozplýval se Peniston v rozhovoru na kurtu po bitvě s nasazenou jedničkou trvající dvě hodiny a deset minut. Oba soupeři ztratili v zápase po jednom podání ve druhém setu, tie-breaky vyhrál outsider 7:4 a 7:2.

"Moc jsem toho před zápasem nenaspal. Casper je neskutečný hráč, na Roland Garros mu to tak šlo, takže jsem věděl, že to bude složité. Myslím ale, že člověk musí na kurt chodit s tím, že má šanci vyhrát, a to jsem udělal a bylo to také všechno, co jsem udělat mohl," řekl 180. hráč světového pořadí Peniston.

Tenisový turnaj žen v Birminghamu (tráva, dotace 251.750 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Haddadová Maiaová (Braz.) - Kvitová (5-ČR) 7:6 (7:4), 6:2, Ostapenková (1-Lot.) - Marinová (Kan.) 6:2, 5:7, 6:3, McNallyová (USA) - Mertensová (4-Belg.) 3:6, 6:4, 7:5, Cirsteaová (6-Rum.) - Rogersová (USA) 6:3, 4:6, 6:1, Boulterová (Brit.) - Riskeová (7-USA) 6:4, 6:3, Jastremská (Ukr.) - Linetteová (Pol.) 6:4, 6:3, Frechová (Pol.) - Parrizasová (Šp.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Tenisový turnaj žen v Berlíně (tráva, dotace 757.900 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Džabúrová (1-Tun.) - Muchová (ČR) 6:3, 6:3., Sakkariová (2-Řec.) - Jeanjeanová (Fr.) 6:3, 6:2, Kuděrmětovová (Rus.) - Sabalenková (3-Běl.) 2:6, 7:5, 6:4, Petkovicová (Něm.) - Muguruzaová (5-Šp.) 7:6 (10:8), 6:4, Bencicová (8-Švýc.) - Niemeierová (Něm.) 6:4, 5:7, 6:3, Samsonovová (Rus.) - Zidanšeková (Slovin.) 7:5, 6:1, Kalinská (Rus.) - Cornetová (Fr.) 6:4, 6:4, Alexandrovová (Rus.) - Zanevská (Belg.) 6:3, 6:4, Parksová (USA) - Čeng Čchin-wen (Čína) 6:3, 7:6 (7:4).

Tenisový turnaj mužů v Londýně (tráva, dotace 2,134.520 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Peniston (Brit.) - Ruud (1-Nor.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), Querrey (USA) - Schwartzman (5-Arg.) 6:1, 6:4, Ruusuvuori (Fin.) - Halys (Fr.) 6:4, 6:7 (6:8), 6:4, Van de Zandschulp (Niz.) - Jubb (Brit.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:1.

Tenisový turnaj mužů v Halle (tráva, dotace 2,275.275 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Bautista (7-Šp.) - Fucsovics (Maď.) 6:2, 3:0 skreč, Otte (Něm.) - Kecmanovič (Srb.) 7:6 (7:5), 6:4.