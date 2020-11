Naprosto jiné světy. Cokoli Djokovič navrhne, Nadal je zásadně proti

Názory a postoje mají stejně rozdílné, jako je diametrálně odlišný jejich herní styl. Novak Djokovič a Rafael Nadal se v posledních dnech nemohou shodnout prakticky na ničem.

Tenisové ikony v těchto dnech válčí na prestižním Turnaji mistrů v Londýně. Djokovič jako světová jednička a pětinásobný vítěz podniku pro osm nejlepších, Nadal jako jeden z jeho nejvážnějších vyzývatelů a muž, který na dostaveníčku mistrů ještě nikdy v kariéře vítěznou trofej nezvedl.

Obě hvězdy jsou na pokraji vyřazení, v základních skupinách sice na úvod vyhrály, ve svých druhých zápasech se ale musely sklonit před uměním hladových soků.

Nadal po epické bitvě prohrál s Rakušanem Dominicem Thiemem, Djokoviče přehrál bezchybný Rus Daniil Medveděv.

Jak už je pro poslední turnaj ročníku příznačné, nejde jen o samotné tenisové výkony. Bilancuje se, řeší se možné změny, problémy, důležitá témata kolem tenisu. Všechny zajímá, jaký mají nejdůležitější tenisové osobnosti na jednotlivé záležitosti názor.

A právě v tom se v posledních dnech naplno projevil nesoulad mezi oběma živoucími legendami. Hned ve třech otázkách po sobě se španělský šampion postavil přímo proti názoru srbského velikána.

1. Zrušení duelů hraných na tři vítězné sety

Djokovič ocitoval "průzkum", který před několika měsíci přinesl kouč Sereny Williamsové a majitel vlivné akademie Patrick Mouratoglou a jehož původ a relevanci se nepodařilo nijak ověřit.

"Ukázal šokující statistiku. Průměrný věk tenisových fanoušků na světě prý dělá 61 let. Je potřeba něco změnit," prohlásil Djokovič a jal se vysvětlovat, jak tenis potřebuje přilákat mladší generace fanoušků.

"Jsem zastáncem zápasů na dva vítězné sety. Na grandslamech je velká tradice hrát na tři vítězné, takže netuším, jestli je změna vůbec možná. Ale mám pocit, že turnajů a zápasů máme dost. Máme nejdelší sezonu ze všech sportů," uvedla světová jednička s tím, že v dlouhých pětisetových bitvách hraných na turnajích velké čtyřky nevidí smysl.

"Abychom tenis rozvinuli po marketingové stránce, musíme se přizpůsobit mladší generaci. Zasekli jsme se na svých tradicích, o možných změnách se vůbec nediskutuje," dodal kriticky vítěz sedmnácti grandslamů.

Když byl na dané téma tázán Nadal, jeho reakce byla očekávaná.

"Jsem zásadně proti jakýmkoli změnám na grandslamech. Jsou součástí naší historie. Právě v utkáních na tři vítězné sety je zásadní rozdíl mezi grandslamy a menšími turnaji. A k odpočinku nám na nich slouží volné dny," nesouhlasila světová dvojka s velkým rivalem.

2. Zrušení čárových rozhodčích

Na Turnaji mistrů se kvůli pandemii koronaviru spoléhá výhradně na jestřábí oko, přičemž názor na citlivé téma Djokovič vyjádřil už na French Open. Jasně deklaroval, že by technologii v posuzování těsných autů do budoucna preferoval před lidským faktorem.

"Technologie je už tak pokročilá, že absolutně nevidím žádný důvod, proč bychom si měli čárové rozhodčí nechávat na kurtu. To je můj názor," nechal se slyšet Srb, který byl z letošního US Open diskvalifikován poté, co v přerušené hře zasáhl míčkem čárovou rozhodčí.

"Samozřejmě, rozumím tomu, že je technologie drahá. Je to ekonomické téma a velký otazník. Ale cítím, že se posouváme dopředu a dříve či později k tomu stejně dojde," doplnil rodák z Bělehradu.

I proti tomuto názoru se Nadal ostře ohradil během aktuálních londýnských dnů.

"Nechci vytvářet kontroverze, ale myslím si, že tradiční kurt s čárovými rozhodčími vypadá mnohem lépe. Novak řekl, že je nepotřebujeme. Všechny názory respektuji, existují různé vize pro náš sport, ovšem mně by se to bez čárových nelíbilo," řekl čtyřiatřicetiletý držitel dvaceti grandslamových titulů.

"Teď je to nutnost, ale do budoucna určitě preferuji zachování rozhodčích. Je pravda, že se náš sport za 50 let příliš nezměnil v porovnání s ostatními odvětvími, ale nemyslím si, že je tohle způsob. Technologie tady je, klidně můžeme být na celém kurtu sami dva, když budeme chtít. Ale lidská stránka tomu podle mě dává speciální hodnotu," trval Nadal na svém konzervativnějším pohledu.

3. Existence nezávislé hráčské asociace

Ten si ostatně zachoval i v otázce asociací, které mají za cíl hájit zájmy samotných tenistů. Byl to právě Novak Djokovič, který společně s Kanaďanem Vaskem Pospisilem krátce před startem letošního US Open šokoval tenisový svět založením nové organizace s názvem Professional Tennis Players Association (PTPA), ačkoli byl do té doby sám předsedou hráčského orgánu fungujícího pod záštitou ATP.

"Chceme poskytnout hráčům nezávislou samosprávu, která bude přímo reagovat na jejich potřeby a starosti. Prosadit cokoli v současné radě je velmi složité," vysvětloval Djokovič.

Nadal společně s Rogerem Federerem se okamžitě postavili proti a tenisová komunita zůstala rozdělená. Španěl nyní v Londýně ještě jednou zopakoval, že názor na Srbovu snahu rozhodně nezměnil.

"Novak ví, co si o tom myslím. Samotné vytvoření nové organizace neznamená větší pomoc tenistům, než se to daří lidem, kteří věří současné struktuře pod ATP," řekl Nadal.

Největším tématem skrytým pod těmito tahanicemi je zmenšení propasti výplat mezi nejlepšími hráči a níže žebříčkově postavenými tenisty.

"Když to porovnáme, tak oproti období třeba před pěti nebo osmi lety byla tato mezera významně zmenšena. Víme, že na tom musíme dál pracovat, ale nevidíme jako nutnost zakládat kvůli tomu další unii," podotkl Španěl.