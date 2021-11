Krejčíková ji vytočila, tak teď chystá odvetu. Mám extra motivaci, hrozí Španělka

Od zářijového vzájemného zápasu na tenisovém US Open je jasné, že spolu na kávu jen tak nepůjdou. Náhoda tomu chtěla, že Barbora Krejčíková a Španělka Garbině Muguruzaová si to rozdají znovu ještě letos v rámci základní skupiny Turnaje mistryň.

Barbora Krejčíková a Garbiňe Muguruzaová na US Open 2021. | Foto: Reuters

Tenistka z Ivančic prožívala v osmifinále US Open krizi. Dělalo se jí zle, musela se nechat ošetřit a mezi výměnami zrovna nepospíchala. Muguruzaová měla jasno: "Češka záměrně zdržuje, chová se neprofesionálně" A když v těsné koncovce nakonec prohrála, u sítě to Krejčíkové i do očí řekla.

Ta se musela i přes vítězství nechat z kurtu odvést, braly ji křeče a jen ztěžka dýchala.

"Měla jsem závrať a celý svět se točil, vím, co mi řekla u sítě. Dívala jsem se pak ještě na záznam. Musím říct, že jsem byla normálně ponížena grandslamovou vítězkou. To bych nikdy nečekala," řekla poté Krejčíková.

Ve Španělce to bublalo i na pozápasové konferenci, ale dala si pozor, aby se dalším rýpancům do české tenistky vyhnula.

"Nechci o tom mluvit. Je to na vás, jak tu situaci posoudíte. Mezi hráčkami jsou zavedené nějaké způsoby, jak se chovat v určitých momentech. Prostě jsem z toho v závěru zápasu nebyla šťastná," shrnula incident.

O dva měsíce později je tu odveta. Los dvě rivalky svedl do jedné skupiny na Turnaji mistryň a pro obě je to na závěrečném vrcholu sezony klíčový zápas. Obě úvodní bitvu skupiny prohrály, takže jestli ještě chtějí mít postup ve svých rukách, potřebují vyhrát.

"Na zápas proti Krejčíkové budu připravená. Jsem super extra motivovaná, neodjedu z Mexika bez toho, aniž bych tu nenechala všechno," hlásí Muguruzaová.

Ta v Mexiku vyhrála dva turnaje a na místní fanoušky nedá dopustit. I během prvního duelu proti Karolíně Plíškové jí vytvořili skvělou atmosféru, a tak se nechce loučit posledním podnikem roku už ve skupině.

Krejčíková zase bojuje se specifickými podmínkami, které v Guadalajaře panují. Ve vysoké nadmořské výšce řídne vzduch a míčky vysoko odskakují.

"Přitom ještě před pár dny jsem hrála v Evropě a teď jsem tady. Je to náročné, ale budu na tom pracovat a věřím, že se to s dalšími zápasy zlepší. Ani na ten formát turnaje nejsem zvyklá, obvykle po první porážce jedu domů," dodala pětadvacetiletá Češka.

Třaskavá bitva dvou rivalek je na programu v noci na sobotu ve 2:30 českého času.