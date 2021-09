Nečekala jsem, že mě Muguruzaová takhle obviní. Ponížila mě, mrzí Krejčíkovou

Barboře Krejčíkové došly síly. Po osmifinále US Open museli indisponovanou českou tenistku odvádět z kurtu lékaři, i proto ve čtvrtfinále předvedla slabý výkon a proti rozjeté Bělorusce Aryně Sabalenkové neměla žádnou šanci.

Krejčíková ve čtvrtfinále uhrála jen pět her, své přemožitelce u sítě s úsměvem sportovně poblahopřála a po svém konci v New Yorku ještě jednou promluvila o konfliktu se Španělkou Garbině Muguruzaovou.

"Vím, co mi řekla u sítě. Nevím, co následovalo potom, snažila jsem se to nesledovat. Je mi jasné, že má víc fanoušků, protože hraje na špici mnohem delší dobu," prohlásila Krejčíková na tiskové konferenci s jasnou narážkou: světová tenisová veřejnost se postavila spíše proti ní.

Češka se v závěru druhé sady osmifinále nechala v útrobách stadionu Arthura Ashe ošetřit, přestávka trvala osm minut. Její "medical time out" Muguruzaovou naštval, stejně jako pomalá příprava české hráčky na jednotlivé výměny během nejvypjatějších okamžiků duelu.

Španělka po porážce v tie-breaku druhé sady při chladném podání rukou u sítě nepřijala omluvu české soupeřky. "Tak neprofesionální," řekla jí.

"Myslím si, že to bylo hodně negativní. Vůbec jsem něco takového nečekala. Prostě jsem nečekala, že mě takhle obviní," přiznala pětadvacetiletá tenistka z Ivančic. Krejčíková se ještě jednou dívala na záznam zápasu a na svém chování neshledala nic problematického, nebo dokonce něco, co by šlo proti pravidlům.

"Teď to cítím tak, že mě skutečně ponížila grandslamová šampionka, což bych nikdy nečekala. Mrzí mě to," uvedla a ještě jednou důrazně odmítla obvinění.

Někteří ji dokonce nařkli ze simulování. Mělo prý za cíl dostat z tempa a rozhodit Muguruzaovou. Ta ve druhé sadě prohrávala už 0:4, ale dostala se zpět pěti vyhranými hrami za sebou.

"Z toho jsem smutná, protože abych byla upřímná, trvalo mi hodinu dostat se z kurtu do šatny. Byla jsem na tom opravdu zle. Měla jsem křeče a bylo mi hrozně. Nikdy jsem nic podobného nezažila. Je to něco, co se odehrává v zákulisí a nikdo to nevidí," vysvětlila světová devítka.

V pondělí ve dni volna v každé volné chvíli spala, odpoledne byla tři hodiny na stole fyzioterapeuta, aby byla na čtvrtfinále alespoň trochu "po kupě". Nepovedlo se. "Nádrž je prázdná," potvrdila Češka.

Přes jasnou porážku se Sabalenkovou může z New Yorku odjíždět spokojená. Hned při první účasti v hlavní soutěži slavného turnaje prošla mezi osm nejlepších a udržela tak fenomenální konzistenci z posledních měsíců.

"Teď jsem zlamaná, že se mi zápas nepovedl tak, jak jsem si představovala. Doufala jsem, že budu větší soupeřkou, než jsem byla. Celkově to ale beru pozitivně. Být tady při debutu ve čtvrtfinále je nádhera. Beru si jenom to pozitivní a z věcí, které se mi tady staly, se chci hlavně poučit," loučila se Krejčíková s New Yorkem.