Nadechni se, nemusíš nikomu nic dokazovat, uklidňoval Vaněk Kvitovou. Ani psychologie nepomohla

před 30 minutami

Petra Kvitová ve Stuttgartu rychle skončila na raketě poučené domácí hvězdy Angelique Kerberové.

Stuttgart - Dva zápasy během čtyř dnů, na stejném místě, které však nemohly být rozdílnější. V neděli v rámci semifinále Fed Cupu Petra Kvitová svou velkou rivalku Angelique Kerberovou za hodinu smetla z kurtu, povolila jí jen čtyři hry.

Ve středu ale Němka našla správný recept a pomstila se jasným vítězstvím v prvním kole místního štědře dotovaného turnaje. Zatímco v neděli Kvitová působila svěžím, nadšeným dojmem a jen minimálně chybovala, ve středu viděli diváci ve Stuttgartu její druhou tvář. Bezkrevný výkon ještě zhoršovalo velké množství nevynucených omylů.

Němka vyhrála 6:2, 6:3 a statistiku vzájemných zápasů vyrovnala na 6:6.

Kvitové nepomohla ani tradiční psychologie trenérského mága Jiřího Vaňka. Ten si správně všiml, že se osmadvacetiletá Češka za každou cenu snaží navázat na ofenzivní smršť, kterou v Porsche Areně předvedla v sobotu i v neděli.

"Buď hlavně v klidu, zezadu tě nijak nepřehrává, jen to vrací a čeká na chybu. Zbytečně se to snažíš ukončit po lajnách, klidně jí vrať dva tři crossy. Ona není lepší, uvidíš, že ti šanci dá. Na returnu si udělej trochu místo a postup si dozadu, ať můžeš jít proti míči a nejsi tam zamrzlá," vykládal Vaněk své svěřenkyni během prvního setu. Ten se zlomil až za stavu 3:3, bohužel v neprospěch chybující Kvitové.

Kerberová ucítila šanci. Zatímco v nedělním utkání působila beznadějným dojmem, tentokrát začala tušit, že Kvitová na stuttgartské antuce přece jen k poražení je. Projevilo se to i na jejím výkonu, Němka předváděla svou typickou atletickou a houževnatou defenzivu.

Vaněk přišel na kurt podruhé za stavu 1:4 ve druhém setu a snažil se Kvitovou psychologicky nakopnout k zázračnému obratu.

"Teď se nadechneš a necháš to plavat. Vidíš, že na každý její servis máš šanci," zahájil svou rozmluvu devětatřicetiletý kouč. Měl pravdu, Kvitová ve druhém setu začala na returnu kousat a v prvním a třetím gemu se dostala celkem ke třem brejkbolům. Ani jeden ale nevyužila. Ačkoli tenistka vypadala na své lavici velmi zkroušeně, Vaněk dál křesal naději.

"Ona ti to občas vyběhá, tak máš pocit, že musíš hrát všechno na to největší riziko. Jsi na sebe strašně přísná. Vykašli se na to, hraj to, kam tě to jako první napadne. Teď urveš tenhle gem a na ní si to sedne ještě jednou. Tu šanci ti dá," přesvědčoval Kvitovou.

Vaněk tenistce vyčítal, že se snaží hrát příliš rychle. "Strašně jakoby hektíš. Uvolni se, je to úplně jedno, nic nemusíš nikomu dokazovat. Pojď to toho, jedem, první myšlenka se hraje," burcoval a nabádal Kvitovou, aby o své hře tolik nepřemýšlela.

"Nekomplikuj to, moc nad tím dumáš, snažíš se být až moc perfektní, protože ona toho dnes hodně vrátí. Hraj si svoji hru. Co se stane horšího? Nic horšího, než že prohraješ zápas, se nestane. Jak říkáme, nech to koňovi, ten má větší hlavu. Jasný? Jsi lepší hráčka, to přijde," uzavřel Vaněk.

Nepřišlo. Kvitová už se z krize nevzpamatovala a tentokrát Kerberové podlehla. Na obou letošních antukových turnajích tak prohrála už v prvním kole. Před Fed Cupem padla v Charlestonu s krajankou Kristýnou Plíškovou.