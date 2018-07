Na finálovou bitvu gigantů nedojde. Je mi Rogera líto, říká Nadal. Sám měl problémy s Del Potrem

před 9 hodinami

Z dvou tenisových titánů zůstal v letošním ročníku Wimbledonu už jen jeden. Španěl Rafael Nadal.

Londýn/Praha - Ta otázka letos vykukovala ze všech koutů All England Clubu. Potkají se přesně po deseti letech ve finále opět dva velikáni světového tenisu? Dojde znovu na velkolepou bitvu dvou nejlepších hráčů současnosti?

Po středě je jasno, nedojde. Roger Federer nezvládl wimbledonské čtvrtfinále proti Jihoafričanovi Kevinu Andersonovi a s odvěkým rivalem Rafaelem Nadalem se nepotká.

Švýcarská legenda přitom vedla 2:0 na sety a měla mečbol, přesto nedokázala dotáhnout utkání do vítězného konce a přiblížit se obhajobě triumfu na travnatém grandslamu.

"Je mi samozřejmě Rogera líto. Ale prohrál, takový je náš sport, taková je realita. Nikdo nemůže vyhrát všechno, dokonce ani on ne," nechal se slyšet jeho španělský sok Rafael Nadal.

A právě z něho, ze světové jedničky a nasazené dvojky je nyní největší aspirant na ovládnutí Wimbledonu. Navíc, když se ho novináři v průběhu turnaje ptali, jestli by si chtěl zopakovat finále s Federerem, opakoval, že by se Švýcarovi raději vyhnul. Teď se mu to s určitostí splní.

"Ale popravdě jsem nesledoval, jak na tom Roger je, hrál jsem na vedlejším kurtu a měl jsem dost starostí s Juanem proti mně," prohlásil Nadal.

Ten se totiž ve čtvrtfinále utkal s Argentincem Juanem Martínem del Potrem a také musel absolvovat pět setů. Na kurtu se přetahovali téměř pět hodin. Španěl nakonec v rozhodující sadě vyhrál 6:4.

"Vedl jsem, ale poté, co jsem prohrát tiebreak druhé sady, se zápas změnil, on hrál skvěle, v pátém setu přímo neskutečně, jsem rád, že jsem tam přežil několik důležitých fiftýnů a nakonec vyhrál. Jsem opět v semifinále Wimbledonu, to je skvělé," zářil dvaatřicetiletý španělský tenista.

V boji o finále to ale nebude mít snadné, dvojnásobného wimbledonského vítěze totiž nyní čeká bitva se znovuzrozeným šampionem Srbem Novakem Djokovičem. Bude to pro ně neuvěřitelný 52. zápas v historii.

"S nikým jiným jsem toho v tenisové historii neodehrál tolik jako právě s Novakem. S ním je to vždycky výzva, pokaždé proti sobě nastoupíme v důležitých fázích turnaje a v pátek to bude stejné. Jediným receptem je hrát skvěle," tuší Nadal.