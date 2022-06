Muž, který zvrátil osud. Co Nadal dokázal je science fiction, nechápe Novák

Byl desetiletým chlapcem, když si nadobro přendal tenisovou raketu do své slabší, levé ruky. Tehdy se začal rodit fenomén jménem Rafael Nadal. Muž, který si jinak levačkou ani nezaváže tkaničky u bot, dobyl svět sportu. Šestatřicetiletý Španěl o víkendu získal dvaadvacátý grandslamový titul, z toho čtrnáctý na antuce v Paříži.

Definitivně se uvelebil v úzké společnosti nejobdivovanějších sportovců všech dob. Přestože jeho skvěle rozjetá kariéra měla podle lékařů končit fiaskem, velmi předčasně a v bolestech.

Do špičky vletěl rychle. V devatenácti poprvé vládl na Roland Garros. Za rok zase. A pak znovu. Neprávem ho obviňovali z dopingu. Lékaři mu předvídali brzký konec. Kvůli silovému stylu hry, pekelným tréninkovým dávkám a na tenistu až příliš vyvinuté muskulatuře odhadovali, že Nadalovi brzy odejdou klouby.

Neměl hrát ani do třiceti. Rodák z Mallorcy ale zvrátil svůj osud.

"Všichni něco tvrdili a podívejte se. Teď je mu 36 let a je v brutální kondici. Všem prognózám se postavil zády. Jeho kariéra je fenomenální," kroutí hlavou Jiří Novák, bývalý český tenista, který se proti mladičkému Nadalovi postavil dvakrát v roce 2004, jednou o dva roky později. Budoucí ikonu porazil jednou, v Brně na Davis Cupu.

"Získal mou pozornost hned poté, co přišel na okruh. Jeden rok to byl hubeňour, další rok byl obrostlý svaly. Jeho tréninkové dávky byly neskutečné. Unikátní byl i tím, že byl přeučený na leváka," vzpomíná Novák.

V uplynulých týdnech v televizi s úžasem sledoval, jak se věkem již sportovní veterán znovu nezadržitelně řítí k dalšímu rekordnímu titulu.

I přes okolnosti, které ho stavěly do nezvyklé role outsidera: zdravotní problémy, málo odehraných zápasů před turnajem a obávaní vyzyvatelé v čele se světovou jedničkou, arcirivalem Novakem Djokovičem.

"Sázkovky asi měly za favorita Djokoviče, já to tak neviděl. V Nadalově obýváku nemůže být jiný favorit, než on sám. Je tam doma. Někoho možná překvapilo, že to dokázal, mě ale ne," tvrdí někdejší pátý hráč světového žebříčku.

Čtvrtfinálový šlágr mezi Djokovičem a Nadalem bral za předčasné finále. "Když to Rafa zvládl, věděl jsem, že zase vyhraje. I když mu v semifinále zle zatápěl Alexander Zverev, než se ošklivě zranil."

Jestliže ještě na konci minulého roku český odborník stavěl Nadala, Djokoviče a Rogera Federera na stejnou úroveň a přál si, aby všichni skončili na 20 získaných grandslamech, protože debatu o GOAT (Greatest of All Time - nejlepší v historii, pozn. aut.) považoval za nerozsouditelnou, Nadal ho nyní donutil změnit názor.

"Říkal jsem si, že by to bylo spravedlivé, protože všichni byli a jsou naprosto výjimeční. Nadal to ale letos změnil. To, co dokázal, je pro mě naprostá science fiction. V Austrálii předvedl něco neuvěřitelného a teď znovu. Za mě je nejlepším hráčem historie," uznává Novák.

Momentálně, jak sám dodává. Dostihy nejsou u konce, byť i legenda českého tenisu má jasno: čtyřicetiletý Federer se do nich už nezapojí.

"Ale pozor. Může se stát, že Djokovič vyhraje další tři nebo čtyři grandslamy. Za rok se zase můžeme bavit úplně jinak," rozplývá se nad stále nekončící zlatou érou světového tenisu.

Časy, kdy byl nedostižným králem Američan Pete Sampras se čtrnácti tituly z turnajů velké čtyřky, jsou dávno ty tam.

"Tehdy jsem říkali, že ho nikdo nikdy nemůže překonat. Podívejte se teď. Nadal má stejně titulů jen z Roland Garros. Pro mě jsou to čísla, kterým snad ani nerozumím," říká Novák.

Podle něj je navíc antukové French Open jednoznačně nejtěžším turnajem světa.

"Tam musíte takzvaně umět hrát tenis. Nejde to jen umlátit nebo jen uběhat. Musíte mít všechno. Tam musíte být obrovské zvíře. Gladiátor. A to je Rafa Nadal," dodává muž, jehož oblíbeným povrchem během kariéry byla právě antuka, ačkoli jeho největším grandslamovým počinem bylo o semifinále Australian Open z roku 2002.

Před turnajem i během něj se probíraly zdravotní trampoty španělského šampiona. V Paříži dokonce dostával umrtvující injekce do naprosto "rozbitého" levého chodidla.

"Jenže při zápasech na něm žádné zranění vidět nebylo. Létal na kurtu čtyři hodiny, pořád ve stejném brutálním tempu," říká Novák a ojedinělé kritické ohlasy týkající se injekcí odmítá.

"U vrcholového sportovce je to naprosto běžná věc, vůbec bych to neodsuzoval. Naopak. Udělal všechno pro to, aby vyhrál. Snažíte se, aby vás zranění nezastavilo. Podívejte se na NHL, u hokejistů se to děje pořád. Nedokážu si představit, že by tam měl někdo nalomené žebro a kvůli tomu nehrál finále Stanley Cupu. To samé cyklisté na Tour de France. Jsou to události, na které trénujete celý rok. Za mě je to naprosto v pořádku," vysvětluje Jiří Novák.

Spekulace o blížícím se konci Nadalovy kariéry považuje za zcestné.

"Když jsem viděl, jak se pohyboval, jak hrál… Nedokážu si představit, že by končil. Má neskutečnou formu a bude bojovat dál. Vyhrál poslední dva grandslamy, v takové situaci neodcházíte. Snad mu zdraví dovolí pokračovat," uzavírá sedmačtyřicetiletý trenér.