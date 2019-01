Murray končí kariéru. Chci zkusit hrát aspoň do Wimbledonu, oznámil Brit v slzách

před 33 minutami

Britský tenista Andy Murray ukončí letos kariéru. Bývalý první hráč světového žebříčku doufá, že se bude moci rozloučit ve Wimbledonu, kde získal dva tituly. Na emotivní tiskové konferenci v Melbourne ale nevyloučil, že ho bolesti kyčle donutí odejít hned po Australian Open.

"Nejsem si jistý, jestli dokážu hrát přes bolest další čtyři nebo pět měsíců. Chci to dotáhnout do Wimbledonu a skončit, ale nejsem si jistý, jestli to zvládnu," řekl jednatřicetiletý Skot v slzách.

Trojnásobný grandslamový šampion podstoupil operaci pravé kyčle vloni v lednu a od červnového návratu na kurty odehrál jen 14 zápasů. Sezonu předčasně ukončil v září a intenzivně se věnoval rehabilitaci. Jeho stav se ale stále nelepší.

"Necítím se dobře, už dlouho je to trápení. Zhruba 20 měsíců už žiju s bolestí. Udělal jsem všechno, co jsem mohl vyzkoušet, aby kyčel byla lepší, a moc to nepomohlo," řekl dvojnásobný olympijský vítěz, jenž musel kvůli náporu emocí dokonce tiskovou konferenci na chvíli opustit.

Sám přiznal, že už nikdy nebude hrát tenis, jaký mu v roce 2012 vynesl na wimbledonských kurtech první olympijské zlato a následně premiérový grandslamový titul na US Open.

"Jsem na tom lépe než před šesti měsíci, ale pořád mám dost velké bolesti. Na určité úrovni můžu hrát, ale ne na takové, na jaké jsem hrával," uznal wimbledonský šampion z let 2013 a 2016.

Jeho myšlenky se proto nyní soustředí i na to, jak bude žít po ukončení sportovní kariéry. Zvažuje možnost další radikálnější operace. "Vážně o tom přemýšlím. Někteří sportovci to podstoupili a vrátili se, ale žádné záruky neexistují. Kdybych na ni šel, bylo by to lepší kvůli kvalitě dalšího života," uvedl.

Rozhodně vyloučil, že by se na kurty ještě vrátil jako deblista a závěr kariéry odehrál v páru s bratrem Jamiem.