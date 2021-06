Muchová - Stephensová. Češka bojuje ve třetím kole proti přemožitelce Plíškové

V Česku by mohl do konce příštího roku vzniknout nový post vládního zmocněnce pro romské záležitosti. Počítá s tím Strategie romské integrace do roku 2030, kterou schválila vláda. Poslední výroční zpráva o stavu romské menšiny uvádí, že podle odborných odhadů je v Česku asi 262 000 Romů. Zhruba 110 000 z nich žilo v takzvaných ghettech, nebo jim vyloučení hrozilo.

Problematiku národnostních menšin má na starosti vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO). Podle strategie je romská agenda široká a roztříštěná mezi několik resortů, takže by přijímané kroky a spolupráci úřadů měl koordinovat zvláštní zmocněnec. K dispozici by měl mít i svůj tým. Působil by na úřadu vlády.