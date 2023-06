Muchová po návratu kouče pookřála. Za jejich rozchodem prý stály i intriky

Tenistka Karolína Muchová je v očích svého trenéra Emila Miškeho lepší hráčkou než dříve. Pokud šestadvacetiletá rodačka z Olomouce zůstane zdravá a bude pokračovat v kreativní hře, může se podle slovenského kouče měřit s kýmkoliv. Miške se k Muchové vrátil po třech letech, v lednu nahradil Jana Blechu.

"Vím, jak jsme pracovali a jak se Kája týden od týdne zlepšovala. Nepřekvapilo mě tedy, že se dostala do této fáze turnaje. V pátek (ve 3. kole proti Irině-Camelii Beguové) začala hrát to, co může být její hrou. Ten výkon se velmi blížil jejímu maximu," uvedl Miške.

Muchová před Beguovou vyřadila na pařížské antuce světovou osmičku Marii Sakkariovou z Řecka a Argentinku Nadiu Podoroskou. Do osmifinále Roland Garros se dostala poprvé a po nedělní výhře nad Ruskou Elinou Avanesjanovou postoupila mezi osm nejlepších.

"Kája měla velmi těžké soupeřky. Obával jsem se hlavně Podoroské, protože je to čistokrevná antukářka a skvělá hráčka," řekl Miške o semifinalistce turnaje z roku 2020. "Pro Karolínu to byla zatím nejlépe hrající soupeřka na turnaji. Je skvělé, že zvládla porazit čistokrevné antukářky Sakkariovou i Beguovou na dva sety. Ušetřila sílu a energii," doplnil Miške.

Jednapadesátiletý kouč vedl poprvé Muchovou v letech 2017 až 2020. Tenistka 1. ČLTK Praha se pod jeho vedením dostala z třetí stovky světového žebříčku na 21. místo. S přáním obnovit spolupráci ho oslovila vloni v říjnu. Miške se tou dobou podílel na projektu Hrajme tenis Slovensko.

"Nejprve jsme se dohodli, že to bude jen týden v měsíci a že budu fungovat jako supervizor a mentor. Začali jsme spolupracovat a Karolína mi asi na konci roku řekla, že by mě ráda viděla v pozici hlavního trenéra. Už před Austrálií jsme byli dohodnutí," vyprávěl Miške. Post trenéra u Muchové ale dál kombinuje s projektem na Slovensku.

Miške se nechtěl vracet k nesrovnalostem z minulosti. Po konci spolupráce s Muchovou v roce 2020 totiž uvedl, že své sehrály i intriky v zákulisí. "Žádná zahořklost z toho ale nezbyla. Ani bych se k tomu nevyjadřoval. Všechno je, jak má být," řekl.

Muchová si obnovenou spolupráci s Miškem pochvaluje. Řekla, že pod jeho vedením pookřála.

"Jsem opak direktivního trenéra. Pro mě je velmi důležité, jak to hráč cítí a vnímá. Vedl jsem ji vždy k tomu, aby mi dávala zpětnou vazbu, z níž jsem uměl napasovat tréninky nebo celkový přístup. Za ty tři roky se pod mým vedením osamostatnila, stala se zodpovědnější. Její tenisové DNA je v tom, že je nevyzpytatelná a velmi kreativní. Na to jsem vždy sázel," prozradil.

Podle Miškeho je právě nečitelnost Muchové velkou devizou. "Ono to může někdy vypadat jako chaos a že nehraje podle systému, ale má neskutečnou schopnost rozhodnout se ve správné chvíli pro správné řešení. Nesnažím se ji zahltit vzorci a schématy. Snažím se o to, aby se nebála na kurtu projevit. To je nejdůležitější. A říkala, že jí to za poslední období chybělo," líčil Miške a ocenil i vliv bývalého trenéra Davida Kotyzy, díky němuž Muchová získala v tenise další zkušenosti a znalosti.

Všestrannost Muchové se Miškemu líbí. Oceňuje i její cílevědomost. "Mám svěřenkyni, která je ochotná se učit nové věci. Má to moc ráda, což je fantazie. Hned při tom ožije. Vždy za ní můžu přijít s něčím novým. Její všestrannost stále vylepšujeme," doplnil.

Během přípravy tréninků ale musí zohlednit i její zdravotní stav. Právě řada zranění Muchovou v minulých letech zbrzdila.

"Řekl bych, že u Karolíny je klíčová věc, jak napasovat celý plán, abychom předcházeli zraněním. Začala dělat věci, které dříve možná tak nedělala. Všechno je to ale jako prevence. Má v týmu vynikající členy, kteří se o to starají. Stále budeme pracovat na tom, abychom těm zraněním předcházeli," vysvětlil Miške.

Pokud bude podle kouče Muchová hrát svou nejpřirozenější hru, má velkou šanci porazit každou soupeřku.