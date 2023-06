Bučení, problém v Paříži. Ty lidi nechápu, žasne Djokovič. Vztek ho ale pohání

Bučení diváků se stává koloritem grandslamového Roland Garros. Vášniví francouzští tenisoví fanoušci vezmou jako záminku prakticky cokoli. Proti neustálým animálním projevům nevole v Paříži vystoupil Novak Djokovič, který byl znovu jedním z hlavních terčů.

"Nechci si dělat nepřátele, protože jsem stále v turnaji. Zůstanu diplomatem, ale někdy lidi opravdu nechápu," prohlásil Djokovič pro Eurosport po svém vítězství ve třetím kole nad Španělem Alejandrem Davidovichem Fokinou.

"Udělám dvojchybu - bučí. Vyžádám si ošetření - bučí. Někteří si nechtějí užít tenis, ale chtějí zasahovat do hry. Většinou to skousnu, nereaguju. Ovšem někdy se musím bránit. Je to neuctivé," dodal šestatřicetiletý Srb, který v Paříži usiluje o rekordní 23. grandslamový titul.

Tím by se na čele historických tabulek osamostatnil před Rafaelem Nadalem. Obvyklý pařížský hegemon letos na French Open po devatenácti letech poprvé chybí, v pátek - den před svými 37. narozeninami - podstoupil artroskopickou operaci kyčle.

Když Djokovič v osmifinále vyhrál i druhý set v tie-breaku, mocně slavil. Zjevně právě v reakci na projevy diváků. Ti srbského šampiona vybučeli, když si vyžádal takzvaný medical timeout.

Chování publika v tu chvíli nedokázal pochopit ani John McEnroe.

"Děláte si ze mě srandu? Budete bučet kvůli tomuhle? Každý si přece může vzít přestávku na ošetření. Je to právo každého hráče, navíc Davidovich Fokina odešel na toaletu. Absurdní chování," nešetřil francouzské publikum bývalý hvězdný hráč, nyní jeden z nejvlivnějších expertů.

Djokovič nebyl první, koho dav na letošním Roland Garros vybučel. Schytala to třeba Ukrajinka Marta Kosťuková, když po utkání nepodala ruku Bělorusce Aryně Sabalenkové, Brit Cameron Norrie poté, co mu rozhodčí připsali fiftýn po dvojitém dopadu míčku, nebo Taylor Fritz po zatím nejvyhrocenějším momentu antukového grandslamu.

Americká jednička negativní energii z publika dokázala využít ve svůj prospěch, což je pravidelný úspěšný Djokovičův recept. Vztek a křivda ho pohánějí.

"Novak s tímhle bojuje celou kariéru, ale paradoxně mu to podivně pomáhá," prohlásil McEnroe a jeho kolega Mats Wilander se vyjádřil v podobném duchu.

"Pokud lidé na Djokoviče bučí, prokazují mu tím laskavost, protože když jsou proti němu a on se naštve, ještě víc se nažhaví. Pokud nechtějí, aby hrál dobře, neměli by na něj bučet," uvedl trojnásobný vítěz Roland Garros z 80. let minulého století.

Na tiskové konferenci srbský tenista vášně mírnil a ocenil, jak ho francouzské publikum podporovalo v minulosti.

"Když jsem tady prohrával finále, dostalo se mi velké podpory a lásky. Za to jsem byl velmi vděčný a mám na to úžasné vzpomínky," prohlásil tenista, který dosud v Paříži triumfoval dvakrát v letech 2016 a 2021.

"I teď tu mám podporu, věšina lidí si přišla tenis užít, ale jsou tu jednotlivci nebo skupinky lidí, kteří milují bučet prakticky po čemkoli, co uděláte," dodal Djokovič.

Se svým představením ve třetím kole nebyl Srb plně spokojen. I když vyhrál ve třech setech, jeho výkon měl k ideálu daleko.

"Ale vítězství je vítězství. Kdybych prohrál druhý set, nejspíš bychom hráli pět hodin. Člověk na to musí být připravený, o tom jsou grandslamy. Věřil jsem sám v sebe a zvládl to," řekl jeden z největších favoritů na titul.

V osmifinále potká nečekaného soupeře, prvního Peruánce v této fázi grandslamu od roku 1994, Juana Pabla Varillase, až 94. hráče světového žebříčku.

Djokovičův postup by měl být formalitou. Svět tenisu mocně touží po jeho očekávaném semifinálovém souboji s aktuální světovou jedničkou, dvacetiletým španělským vítězem loňského US Open Carlosem Alcarazem.