Američané začínají věřit: Korda je vyvolený. Bude to neuvěřitelný hráč, pochopil i McEnroe

před 4 hodinami

Americký mužský tenis už dlouho čeká na skutečnou superhvězdu. Bude jí syn české legendy Sebastian Korda?

Praha - Tenisová velmoc produkuje obrovské množství talentů, v posledních letech ale přece jen čeká na spasitele, jenž by navázal na Andyho Roddicka, Andre Agassiho či Petea Samprase a stanul na absolutním tenisovém vrcholu.

Jack Sock, John Isner a Sam Querrey sice patří do širší světové špičky, Američané ale pochopitelně chtějí víc.

Není proto divu, že se chytají každé možnosti spatřit v mladých hráčích záblesky geniality a objevit tolik očekávanou budoucí superstar.

Nově se na předních místech seznamu největších nadějí objevuje Sebastian Korda. Syn legendárního českého šampiona Australian Open Petra Kordy vzbudil rozruch svým lednovým triumfem na juniorském klání právě v Melbourne. A američtí odborníci se na sedmnáctiletého blonďatého tenistu sesypali jako supi.

To je on! Mesiáš amerického tenisu, mají jasno.

Mladý Korda, hráč deváté světové stovky, už sbírá první starty v kvalifikacích na ATP Tour. Tak jako nyní v Indian Wells, kde včera sebral set 126. hráči žebříčku Timu Smyczekovi a v třetím setu měl dokonce mečbol.

Přestože čeká rodáka z Brandentonu na Floridě dlouhá a náročná cesta, už nyní se na jeho adresu pochvalně vyjadřují ty největší americké tenisové celebrity. Třeba John McEnroe.

Známý bouřlivák viděl Kordu v polovině února na turnaji v New Yorku, kde dostal teenager divokou kartu rovnou do prvního kola. V utkání proti hráči první světové stovky Francesi Tiafoemu, který své umění představil na podzim v Praze na Laver Cupu, rozhodně nezklamal. Uhrál set a McEnroe na jeho adresu pěl oslavné ódy.

"Wow," vydechl nejprve, když byl tázán na Kordův výkon. Pak pokračoval. "Bude z něj neuvěřitelný hráč. Míče trefuje nádherně. Má zlatou ruku a už teď se skvěle pohybuje, přestože je to velké hubené dítě, které zatím nemá tolik síly," prohlásil McEnroe.

Ačkoli potřebuje Sebastian Korda evidentně přibrat nějaká kila, i tak se podle amerických expertů zdá perfektně stavěný pro současný tenis.

"Působí podobně jako třeba Alexander Zverev," přirovnal mladého Američana ke dvacetileté světové pětce Peter Bodo, tenisový odborník stanice ESPN.

Ten ve svém článku připomněl příběh Kordova dětství, v němž zpočátku jednoznačně dominoval hokej. Sebastian s ním začal už ve třech letech, bruslil pětkrát týdně a vypadalo to na jednoznačně nasměrovanou sportovní kariéru.

Vše se zlomilo, když bylo Kordovi devět let. V roce 2009 ho vzal otec na US Open, na utkání jeho tehdejšího svěřence Radka Štěpánka s Novakem Djokovičem.

Dramatický a úchvatně zábavný duel malého chlapce zásadně ovlivnil. Když se otec se synem vrátili domů, Sebastian rezolutně prohlásil: "Tati, mami, už nechci hrát hokej. Chci hrát tenis."

"Tehdy jsem poslechl své srdce," zavzpomínal Korda před pár týdny. "Zamiloval jsem se do tenisu, do té atmosféry a vzrušení ze zápasu. Najednou jsem viděl, že je to něco, co chci dělat po zbytek svého života," dodal.

Petru Kordovi tehdy bylo jasné, že to jeho syn nebude mít lehké. "Říkali jsme mu to. Že je mu skoro deset a ostatní děti jsou daleko před ním. Ale také jsme věděli, že když ten sport bude doopravdy milovat, dohoní je," zavzpomínal padesátiletý muž, který to v kariéře dotáhl až na post světové dvojky, v rozhovoru pro ESPN.

Jeho sedmnáctiletý syn dohnal své vrstevníky velmi rychle. Poměrně záhy je dokonce převýšil. Stal se juniorskou světovou jedničkou. Nyní je připraven na další, ještě náročnější výzvy.

A Američané zjevně začínají věřit, že právě on může být vyvolený.