Martincovou šokovaly vulgární urážky. Tolik zlých lidí? O tenisu vůbec nic nevíte, vzkázala

před 1 hodinou

Tereza Martincová vypadla v kolumbijské Bogotě už v prvním kole a záhy poznala, jak obrovskou nenávist dokáží na sociálních sítích v krátkém časovém období generovat lidé s přemírou volného času.

Praha - Tereza Martincová v letošní sezoně stagnuje a její průnik mezi světovou elitu nepokračuje tak, jak si sama tenistka i její fanoušci představovali. Blonďatá hráčka má výrazně negativní zápasovou bilanci, vyhrála jen šest z patnácti utkání.

A vůbec nejhorším výkonem se třiadvacetiletá tenistka prezentovala tento týden na antuce v kolumbijské metropoli Bogotě. Až 443. hráčce žebříčku, domácí Marii Herazové-Gonzalezové, podlehla po setech 4:6, 6:1, 3:6.

Bezprostředně po překvapivé porážce se Češka nestačila divit, když zapnula svůj mobilní telefon. U jejího posledního příspěvku na Instagramu se vyrojilo obrovské množství ataků a vulgárních urážek.

Martincovou očividně jejich síla zasáhla, a tak na stejné sociální síti brzy zveřejnila poměrně rozsáhlou reakci.

"Chtěla bych říct něco k mému poslednímu zápasu. Vím, že jsem byla favoritka, ale podmínky v Bogotě byly opravdu těžké," zahájila 156. hráčka světového žebříčku.

Konkrétně na svou obranu uvedla, že šlo o její první turnaj na antuce, navíc ve vysoké nadmořské výšce a také bez trenéra. Všichni na stadionu fandili soupeřce, českou tenistku nepovzbudil nikdo. Martincové nesedla ani hra Kolumbijky. "Hrála pomalé vysoké topspiny, což je v těchto podmínkách ta nejlepší taktika," podotkla.

Hned poté Martincová přiznala, jak zaskočená byla z velkého množství negativních ohlasů. "Překvapilo mě, jak moc je na světě zlých lidí. V životě jsem neměla tolik reakcí na jakékoli své vítězství nebo porážku," napsala tenistka z Prahy.

Do lidí, s největší pravděpodobností neúspěšných sázkařů, se pak pustila pěkně zostra. "Lidi! Tenisté nejsou stroje! Můžeme porazit kohokoli, stejně jako můžeme s kýmkoli prohrát! To, že dáváte peníze na naše zápasy, je jen vaše volba," nešetřila své kritiky Martincová.

"Všimněte si, že dáváme úplně všechno do každého zápasu. A že někdy prohrajeme několikrát po sobě v prvním kole? To je tenis. Nevíte nic o našich pocitech, síle, podmínkách, stresu, cestování, trénování a vlastně vůbec nevíte, o co jde," pokračovala tenistka.

"Bojujeme každý zk....ný den, abychom byli nejlepší. A některá období jsou prostě těžší. Vy o tenisu vůbec nic nevíte, dokud si to sami nezkusíte," uzavřela Martincová.