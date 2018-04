Kristýna Plíšková ve stínu sestry. Proč? Karolína využila okamžiku, srovnávání škodí, tvrdí kouč

před 42 minutami

Proč se vývoj levoruké Kristýny Plíškové oproti dvojčeti Karolíně výrazně zpomalil? A má stále potenciál také atakovat světovou špičku?

Praha - Minulý týden ukázala, na co vlastně má. Kristýna Plíšková otočila zápas se slavnou krajankou Petrou Kvitovou a ukončila její úžasnou sérii čtyřiadvaceti výher proti českým tenistkám v řadě.

Jenže takových momentů je zatím v kariéře o dvě minuty staršího z dvojčat pomálu. Zatímco Karolína už vystoupala na post světové jedničky a momentálně drží pozici v elitní desítce, Kristýna si o takových úspěších zatím může nechat jen zdát.

Momentálně její jméno svítí na 70. příčce žebříčku WTA, i když v létě minulého roku dosáhla dokonce na 35. místo.

Kýžený průlom do první dvacítky ale nepřišel a Plíšková k němu má stále poměrně daleko. Proč? Jaký je klíčový rozdíl mezi ní a úspěšnější Karolínou?

"V mládí byly obě vyrovnané, přibližně do čtrnácti let věku. Kristýna byla dokonce malinko lepší, aspoň na celostátním žebříčku tomu tak bylo," říká trenér Daniel Filjo. K odpovědím na podobné otázky existuje jen několik povolanějších lidí, než je on. Dvojčata Plíškovy potkával prakticky po celý jejich dosavadní tenisový život.

"Znám je z mládí velmi dobře. Nejprve v Lounech trénovaly se Zuzkou Vodákovou, která se jim věnovala od mládí do jejich přibližně dvanácti roků. Jednu sezónu hrály u nás na Olympu, kde jsem začínal jako trenér. Poté se přesunuly na Štvanici, kde jsem také působil a zažil jsem je na pár reprezentačních výjezdech, nebo klubových akcích. Ale tam se jim věnovala tenisová legenda Jiří Hřebec. Nakonec jsme se potkali zase na Spartě, ale všichni už o hodně starší," vypráví Filjo, momentálně šéftrenér pražské Sparty.

Obě sestry byly v Česku odjakživa považovány za naprosto výjimečné talenty. Od začátku dominovaly v žákovských kategoriích. Žádná z nich zprvu nad druhou nevynikala.

"Jednu dobu se o nich říkalo, že když se zlepšila jedna, tak ta druhá na ni vždycky počkala, aby ji dotáhla, neutekla a mohly hrát dál společné turnaje," vzpomíná Filjo.

Levoruká Kristýna se pak přece jen dostala o něco dopředu, jenže pouze nakrátko. "Někdy zhruba po čtrnáctém roce se to u nich protočilo," tvrdí trenér.

Karolína měla štěstí, že byla ve správný čas na správném místě. A svou šanci využila.

"Jeden zlom mohl přijít tím, když Karolína využila tenkrát volnou kartu na WTA turnaji, který se hrál jako ECM Prague Open, kde postoupila do čtvrtfinále, získala zato najednou více bodů a musela začít jezdit daleko silnější turnaje. Naproti tomu Kristýna musela hrát stále na turnajích o kategorii níže," vysvětluje Filjo.

Plíškovy vstoupily mezi dospělé tenistky velmi brzy, prakticky vynechaly juniorský okruh. Na juniorských grandslamech startovaly díky postavení v ženském žebříčku. Kristýna vyhrála juniorskou dvouhru na Wimbledonu v roce 2010, Karolína slavila ve stejné sezoně na Australian Open.

Velkou zbraní obou hráček byl servis. Ale to nebylo nic zvláštního. "Vždycky je zdobil. Už od mládí jim to šlo, nemusely se ho učit v pozdějších letech, nebo čekat až zesílí. Prostě přišly v deseti letech, podávaly dobře a pomáhaly si servisem rovnou na žákovských turnajích," podotýká Filjo.

Momentálně je na servisu silnější Karolína. "Na loňském US Open dělal analýzu její hry Patrick Mouratoglou v pořadu The Coach a zjistil rozdíl v rozptylu nadhozů. Karolína dokáže na první servis nadhazovat s rozptylem pouhých dvanácti centimetrů, ostatní hráčky mají rozdíl i půl metru, což v praxi znamená, že první podání trefují méně," přináší Filjo zajímavý poznatek.

O obou sestrách platilo, že se jim v mladším věku příliš nechtělo do tvrdého tréninku. Raději hrály zápasy. Jejich přístup se ale časem stal vysoce profesionálním. Ani v tomto tedy nelze hledat nějaký rozdíl, který vývoj Kristýny Plíškové zpomalil.

"Mám za to, že neustálé srovnávání mezi sebou jim ubližuje. Karolína jde svojí cestou, Kristýna taky. Jedna cesta je rychlejší, ta druhá pomalejší," zdůrazňuje Filjo.

Důležitá otázka ale zní: Má Kristýna stále potenciál dohonit sestru a atakovat absolutní světovou špičku?

"Věřím, že by to mohla zvládnout. Musí mít čistou hlavu a být uvolněná. Někdy je v jednoduchosti síla, nedělal bych její tenis moc složitým. Má ráda krátké výměny podložené dobrým servisem, těch by se měla držet," radí kouč.

Co má Karolína navíc, je pochopitelně vynikající hlava. Díky dřívějším úspěchům logicky nabrala velké sebevědomí.

"Kristýna potřebuje zapracovat na větší vyrovnanosti výkonů po celý rok. Jinak hraje svou leváckou hru, servis jí taktéž funguje, jen možná forhend by mohl být ještě smrtelnější," popisuje bývalý kouč Kateřiny Siniakové.

Ještě jednou ovšem trvá na tom, že by se hra sester vůbec neměla porovnávat. "Nesrovnávejme, každá je zkrátka trochu jiná. Hráčky potřebují klid a mít hlavu v pohodě. To je ženský tenis," uzavírá trenér pražské Sparty.