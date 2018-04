To bude řežba. Fedcupové semifinále ve Stuttgartu obstarají i bývalé jedničky a grandslamové vítězky

před 1 hodinou

Český fedcupový tým má zatím jen tři jména. Do semifinále proti Němkám naskočí Barbora Strýcová, Petra Kvitová a Karolína Plíšková.

Praha - Bitva o domácí finále bude mít nejhvězdnější možné obsazení. Fedcupový kapitán Petr Pála do semifinálového duelu proti Německu (21. a 22. dubna) ve Stuttgartu nominoval Karolínu Plíškovou, Petru Kvitovou a Barboru Strýcovou, čtvrtou tenistku ještě doplní.

"Jsem rád za tyhle tři hráčky, že jedeme v takhle silné sestavě. To, že ještě nejsme kompletní, je kvůli monitorování zdravotního stavu nebo programu ostatních hráček. Čtvrté jméno si můžeme dovolit zapsat až týden před losem," řekl kapitán s tím, že má tedy čas do pátku.

Roli jedničky bude opět plnit Karolína Plíšková, která před domácím duelem proti Švýcarkám onemocněla, takže doufá, že tentokrát se na kurt dostane.

"Na Fed Cup se jako vždycky těším. Tím, že se hraje ve Stuttgartu, je to výhoda pro nás pro všechny, že tam pak zůstáváme na turnaj. Budeme se moct na něj rozehrát a dát si nějaké tréninky a zápasy," prohlásila bývalá světová jednička a současná šestka.

Sama je celkem spokojená, jak si na turnajích v Indian Wells a Miami zvedla sebevědomí dvěma čtvrtfinálovými účastmi a vyhrála hned několik zápasů proti těžkým soupeřkám.

To česká dvojka Petra Kvitová, dvojnásobná wimbledonská šampionka, vyhrála na amerických podnicích jen tři zápasy a trochu se přibrzdila její suverénní jízda jarní částí sezony, kdy vyhrála dva turnaje.

"To, že získala dva tituly, je skvělý ukazatel, že umí porazit silné protivnice a že se vždycky může urvat a na nějakém turnaji hrát až do konce," chválí desátou hráčku na okruhu Pála.

Barbora Strýcová má z nominované trojky aktuálně nejhorší výsledkovou bilanci, reprezentovat pojede se šňůrou čtyř prohraných utkání v řadě.

"Báře se teď moc nepovedlo Indian Wells a Miami, jak by chtěla, ale hraje solidně, její tenis je náročný. Na všechny body se hrozně nadře. Těžko může tímto způsobem hrát finále každý týden," prohlásil kapitán.

Nad čtvrtým jménem stále váhá, bere v potaz i eventuální účastnici do rozhodujího deblu. Podle výsledků i žebříčkového postavení se nabízí výběr z dvojice Markéta Vondroušová a Kristýna Plíšková.

"To se nabízí, ale uvidíme, jak to zapadne do jejich programu. Všechny další holky hrají ve Stuttgartu kvalifikaci, a kdyby hrály Fed Cup, přišly by o turnaj. To všechno je třeba brát v potaz, abychom vybrali, co pro ně bude nejlepší," dodal kapitán.

Jeho kvarteto každopádně čeká velká výzva, Němky také nastoupí v nejsilnějším složení. Kapitán Jens Gerlach do týmu nominoval Julii Görgesovou, bývalou světovou jedničku a vítězku Australian Open u US Open z roku 2016 Angelique Kerberovou, Tatjanu Mariaovou a deblovou specialistku Annu-Lenu Grönefeldovou.

"Čeká nás silný soupeř. Bude to krásné utkání pro diváky, bitva grandslamových vítězek, náročný duel pro oba týmy. Ale naše holky ví, že hrají o možnost mít finále doma," naznačil hlavní motivaci Pála.

V druhém semifinále totiž hrají Američanky proti Francouzkám a ať vyhraje kterýkoli tým, v každém případě by Češky finále hostily.