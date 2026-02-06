Los je jasný Lehečka začne proti Madarasovi, Davis Cup startuje v Jihlavě

Jiří Lehečka rozehraje v sobotu kvalifikaci tenisového Davisova poháru se Švédskem, jeho protihráčem bude Dragos Nicolae Madaras.
Čtyřiadvacetiletá jednička domácího týmu zahájí duel proti 576. hráči světa na tvrdém povrchu v jihlavské Horácké aréně ve 13:00. Ve druhé dvouhře nastoupí Dalibor Svrčina proti Olliemu Wallinovi. Rozhodl o tom dnešní los.
Program ve vyprodané hale bude pokračovat v neděli od 12:00 čtyřhrou. Do ní kapitán českého týmu Tomáš Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla.
Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, Andre Göransson. V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina s Madarasem. Složení nedělních zápasů se ale může ještě změnit.
Všechny zápasy se budou hrát na dva vítězné sety. Vítěz duelu postoupí do druhého kola kvalifikace, kde narazí v září na lepšího z dvojice Maďarsko - USA. Finálová část pro osm nejlepších týmů se uskuteční v listopadu v Boloni.
„Jídlo je bezpečné,“ reaguje KFC na kontroly, které odhalily nedostatky
Provozovatel restaurací KFC v České republice, společnost AmRest, ujistila, že jídlo v tomto řetězci rychlého občerstvení je bezpečné. Reagovala na výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
ŽIVĚKonec výjimky pro elektroauta? Ministr chce, aby platily za dálnice jako ostatní vozy
Majitelé aut na elektřinu by podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) měli za používání dálnic platit stejnou cenu jako auta se spalovacími motory. Důvodem je to, že také opotřebovávají silnice. V pátek to ministr uvedl na sociální síti X. Elektrická vozidla stejně jako auta na vodík jezdí po českých dálnicích bez poplatku. Základní sazba za roční známku je od ledna 2570 korun.
ŽIVĚZabystřan zazářil v posledním sjezdařském tréninku
Sledujte s námi dnešní dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚAtentát v Moskvě. Zástupce šéfa ruské rozvědky GRU střelili do zad, Lavrov viní Ukrajinu
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informuje server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici, dodal web. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil z atentátu Ukrajinu.
Rock for People hlásí novinky v line-upu. Přijedou Knocked Loose či Saxon
Pořadatelé Rock for People odtajňují nové interprety v line-upu speciálního dne s Iron Maiden, který se uskuteční v neděli 14. června 2026, a naváže tak na předcházející čtyři festivalové dny.