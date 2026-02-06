Přeskočit na obsah
Benative
6. 2. Vanda
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Los je jasný Lehečka začne proti Madarasovi, Davis Cup startuje v Jihlavě

ČTK

Jiří Lehečka rozehraje v sobotu kvalifikaci tenisového Davisova poháru se Švédskem, jeho protihráčem bude Dragos Nicolae Madaras.

Tenista Jiří Lehečka při tréninku před kvalifikací Davisova poháru
Tenista Jiří Lehečka při tréninku před kvalifikací Davisova poháruFoto: CTK
Reklama

Čtyřiadvacetiletá jednička domácího týmu zahájí duel proti 576. hráči světa na tvrdém povrchu v jihlavské Horácké aréně ve 13:00. Ve druhé dvouhře nastoupí Dalibor Svrčina proti Olliemu Wallinovi. Rozhodl o tom dnešní los.

Program ve vyprodané hale bude pokračovat v neděli od 12:00 čtyřhrou. Do ní kapitán českého týmu Tomáš Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla.

Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, Andre Göransson. V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina s Madarasem. Složení nedělních zápasů se ale může ještě změnit.

Všechny zápasy se budou hrát na dva vítězné sety. Vítěz duelu postoupí do druhého kola kvalifikace, kde narazí v září na lepšího z dvojice Maďarsko - USA. Finálová část pro osm nejlepších týmů se uskuteční v listopadu v Boloni.

Reklama
Reklama
Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Sdílený elektromobil
Sdílený elektromobil
Sdílený elektromobil

ŽIVĚKonec výjimky pro elektroauta? Ministr chce, aby platily za dálnice jako ostatní vozy

Majitelé aut na elektřinu by podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) měli za používání dálnic platit stejnou cenu jako auta se spalovacími motory. Důvodem je to, že také opotřebovávají silnice. V pátek to ministr uvedl na sociální síti X. Elektrická vozidla stejně jako auta na vodík jezdí po českých dálnicích bez poplatku. Základní sazba za roční známku je od ledna 2570 korun.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama