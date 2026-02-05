"Nemám plán, prostě hraju." Bejlek očarovala Abú Zabí, nadějná Britka byla zoufalá

Jako by si nazula sedmimílové boty a vzala žebříček úprkem. Česká tenistka Sára Bejlek po úspěšné kvalifikaci září na turnaji v Abú Zabí. Tentokrát totálně smetla Britku Sonay Kartalovou 6:0 a 6:2. V živém žebříčku je už na 63. místě a zahraje si životní semifinále, chvála na ni ze všech stran jen prší.
Byl to příznačný moment. Když za stavu 0:6 a 0:4 vyhrála aktuálně 61. hráčka světa z Velké Británie první game, spustil se z jinak prořídlých tribun až nevídaně bouřlivý potlesk.
Do té doby bylo čtvrtfinále pětistovky WTA jednoznačnou záležitostí české tenistky. Byla všude, dostávala zkušenější soupeřku pod tlak, a ta si s pestrou hrou podsadité rodačky z Hrušovan nad Jevišovkou vůbec nevěděla rady.
Nakonec Kartalová za 63 minut uhrála pouhé dva gamy a Bejlek hned v pozápasovém rozhovoru na kurtu dostala otázku, zda ten úžasný celodvorcový výkon byl splněným taktickým plánem.
„Já ani nevím, jaký jsem měla plán, prostě jsem hrála svou hru. Cítila jsem se dobře a snažila se předvést to nejlepší. A vyšlo to,“ culila se Češka.
Zatímco Australian Open dvacetileté tenistce vůbec nevyšlo, v Abú Zabí se nadechla k úžasné jízdě, během které rozdala už tři kanáry a vyřadila zkušené hvězdy první stovky včetně grandslamové šampionky Jeleny Ostapenkové z Lotyšska.
Díky tomu se ze 101. místa rankingu posunula ohromným skokem na aktuálně už 63. pozici.
„Sára Bejlek neustále drží soupeřky v nejistotě, je nečitelná, nikdy nevíte, jaký míček vám přiletí,“ napsal oficiální server WTA po jejím premiérovém postupu do semifinále na nejvyšším okruhu.
„Její sebevědomí letí vzhůru, není to jen o obraně, zahraje čop, kraťas, vítězné míče od sítě. Její údery mají hloubku, úžasné představení Češky,“ chválil Bejlek i britský novinář z Talking Tennis Fergus Gavin.
Vyhrané semifinále by zatím suverénní levačku posunulo těsně za hranu první padesátky rankingu.
Jenže ji čeká zatím největší výzva celého turnaje ve Spojených arabských emirátech - šestnáctá hráčka světa a vyhlášená ranařka Dánka Clara Tausonová.
„Na to zatím nemyslím. Chci si to teď užít, že jsem postoupila, a v semifinále zase předvést to nejlepší, co umím,“ dodala Bejlek.