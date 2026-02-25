Lehečku potrápil outsider, Španěla zlomil až ve druhém setu

Tenista Jiří Lehečka ve druhém kole v Dubaji porazil 7:6 a 6:4 Pabla Carreňa a čeká ho čtvrtfinále s loňským finalistou Félixem Augerem-Aliassimem. Dalibor Svrčina v prvním kole v Acapulcu porazil 6:4 a 6:1 Jamese Duckwortha z Austrálie. Jeho dalším soupeřem bude turnajová pětka Ital Flavio Cobolli.
Třiadvacetiletý Svrčina v prvním setu neudržel vedení 3:1, ale nakonec uspěl po brejku na 5:4. Ve druhé sadě už 123. hráč světa nezaváhal, třikrát sebral Duckworthovi servis a po hodině a 31 minutách postoupil.
Ve druhém kole Svrčina nastoupí proti dvacátému hráči žebříčku Cobollimu. Bude usilovat o postup do druhého čtvrtfinále v kariéře, dosud si ho neúspěšně zahrál jen loni v září v Chang-čou.
Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch,dotace 3,311.005 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (8-ČR) - Carreňo (Šp.) 7:6 (8:6), 6:4
Tenisový turnaj mužů v Acapulcu (tvrdý povrch, dotace 2,469.450 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Svrčina (ČR) - Duckworth (Austr.) 6:4, 6:1,
ŽIVĚNudný, lživý projev, odtržený od reality milionů Američanů. Demokraté Trumpa strhali
Donald Trump přednesl dosud nejdelší projev o stavu unie. Někteří demokratičtí politici opustili předčasně projev republikánského prezidenta. Další ho bojkotovali. Nepřišla na něj zhruba polovina demokratů ze Sněmovny reprezentantů i Senátu. Demokraté posléze podrobili projev o stavu unie tvrdé kritice.
ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, tvrdí Zelenskyj
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Huawei uvedl FreeBuds Pro 5. Chlubí se komfortním designem a zvukem, který vás vtáhne
Huawei představil FreeBuds Pro 5. Sluchátka slibují neomezený prostorový zvuk i AI potlačení hluku.
Něco je jinak. Vesmírný gigant náhle změnil chování, astronomové mluví o blížící se explozi
Jedna z největších známých hvězd podle odhadovaného poloměru se v posledních letech chová neobvykle. Astronomové diskutují, zda jde o skutečný evoluční zlom, nebo jen projev nestability typické pro velmi hmotné hvězdy na sklonku života. Objekt WOH G64 ve Velkém Magellanově mračnu může podle části vědců směřovat k závěrečné fázi před kolapsem jádra. Jiní takové tvrzení zpochybňují.
ŽIVĚPoslanci přehazují miliardy. Okamurovci se vztekají kvůli referendu
Opozice v pondělí doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard korun a přidat armádě. Lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Koaličnímu hnutí SPD vadí, že plán kabinetu počítá s účinností ústavního zákona o celostátním referendu až od roku 2029. SPD prosazuje, aby byl zákon účinný nejpozději od příštího roku.