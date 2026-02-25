Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Lehečku potrápil outsider, Španěla zlomil až ve druhém setu

ČTK,Sport

Tenista Jiří Lehečka ve druhém kole v Dubaji porazil 7:6 a 6:4 Pabla Carreňa a čeká ho čtvrtfinále s loňským finalistou Félixem Augerem-Aliassimem. Dalibor Svrčina v prvním kole v Acapulcu porazil 6:4 a 6:1 Jamese Duckwortha z Austrálie. Jeho dalším soupeřem bude turnajová pětka Ital Flavio Cobolli.

Jiří Lehečka
Jiří LehečkaFoto: Reuters
Reklama

Aktualizujeme…

Třiadvacetiletý Svrčina v prvním setu neudržel vedení 3:1, ale nakonec uspěl po brejku na 5:4. Ve druhé sadě už 123. hráč světa nezaváhal, třikrát sebral Duckworthovi servis a po hodině a 31 minutách postoupil.

Ve druhém kole Svrčina nastoupí proti dvacátému hráči žebříčku Cobollimu. Bude usilovat o postup do druhého čtvrtfinále v kariéře, dosud si ho neúspěšně zahrál jen loni v září v Chang-čou.

Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch,dotace 3,311.005 dolarů):

Reklama
Reklama

Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (8-ČR) - Carreňo (Šp.) 7:6 (8:6), 6:4

Tenisový turnaj mužů v Acapulcu (tvrdý povrch, dotace 2,469.450 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Svrčina (ČR) - Duckworth (Austr.) 6:4, 6:1,

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, tvrdí Zelenskyj

"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.

Umělecká rekonstrukce hvězdy WOH G64, prvního objektu mimo naši Galaxii, který se podařilo zobrazit v detailním přiblížení. Nachází se ve vzdálenosti více než 160 000 světelných let ve Velkém Magellanově mračnu. Ilustrace zachycuje její hlavní rysy: vejčitý prachový kokon obklopující hvězdu a prachový prstenec (torus). Existence i přesný tvar prstence však zatím vyžadují další pozorování.
Umělecká rekonstrukce hvězdy WOH G64, prvního objektu mimo naši Galaxii, který se podařilo zobrazit v detailním přiblížení. Nachází se ve vzdálenosti více než 160 000 světelných let ve Velkém Magellanově mračnu. Ilustrace zachycuje její hlavní rysy: vejčitý prachový kokon obklopující hvězdu a prachový prstenec (torus). Existence i přesný tvar prstence však zatím vyžadují další pozorování.
Umělecká rekonstrukce hvězdy WOH G64, prvního objektu mimo naši Galaxii, který se podařilo zobrazit v detailním přiblížení. Nachází se ve vzdálenosti více než 160 000 světelných let ve Velkém Magellanově mračnu. Ilustrace zachycuje její hlavní rysy: vejčitý prachový kokon obklopující hvězdu a prachový prstenec (torus). Existence i přesný tvar prstence však zatím vyžadují další pozorování.

Něco je jinak. Vesmírný gigant náhle změnil chování, astronomové mluví o blížící se explozi

Jedna z největších známých hvězd podle odhadovaného poloměru se v posledních letech chová neobvykle. Astronomové diskutují, zda jde o skutečný evoluční zlom, nebo jen projev nestability typické pro velmi hmotné hvězdy na sklonku života. Objekt WOH G64 ve Velkém Magellanově mračnu může podle části vědců směřovat k závěrečné fázi před kolapsem jádra. Jiní takové tvrzení zpochybňují.

Reklama
Předseda SPD Tomio Okamura.
Předseda SPD Tomio Okamura.
Předseda SPD Tomio Okamura.

ŽIVĚPoslanci přehazují miliardy. Okamurovci se vztekají kvůli referendu

Opozice v pondělí doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard korun a přidat armádě. Lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Koaličnímu hnutí SPD vadí, že plán kabinetu počítá s účinností ústavního zákona o celostátním referendu až od roku 2029. SPD prosazuje, aby byl zákon účinný nejpozději od příštího roku.

Reklama
Reklama
Reklama