Lepší než Ruud i Tsitsipas. Český tenisový dříč se dere vzhůru díky chytré strategii

Závěr jeho cestovatelského tripu nedopadl podle představ. Jinak ale Vít Kopřiva může být spokojený. Český tenista, který v posledních sezonách spíše bojoval o elitní stovku, předvedl nevídaný let žebříčkem. A může za to především dobře promyšlená cesta do Jižní Ameriky.
Tenis v únoru na okruhu ATP? Jako první se asi každému skalnímu fanouškovi vybaví vyhřáté kurty arabských šejků v Dauhá či Dubaji, kde se rozdávají štědré odměny.
Právě sem míří špička okruhu poté, co zaschne šampaňské z oslav čerstvého šampiona Australian Open.
Zřejmě málokomu vyvstane před očima antuka a turnaje v Argentině, Brazílii nebo Chile. Přitom z těchto podniků se dá posbírat až 1000 bodů do žebříčku.
A právě sem se vydal osmadvacetiletý český tenista z Bílovce. „Antuka je můj nejoblíbenější povrch, proto jsme se rozhodli pro tento program. Navíc turnaje byly obsazením trochu slabší, takže jsem se vždy dostal přímo do hlavní soutěže,“ vysvětlil Kopřiva Tenisovému světu.
Kupříkladu do Ria se spolu s Kopřivou vydalo dohromady jen 13 Evropanů, zato se to tu hemžilo Argentinci, Brazilci či Peruánci.
Málokterý tenista elitní stovky si před americkými turnaji na tvrdých površích v Indian Wells a Miami střihne „přípravu“ na antuce.
A toho právě Kopřiva chytře využil. Na svém nejsilnějším povrchu uhrál v Buenos Aires čtvrtfinále a v Riu dokonce semifinále, kde byl jen pár míčů od postupu do boje o trofej, ale prohrál s pozdějším vítězem Tomásem Martínem Etcheverrym z Argentiny .
„Určitě to překonalo moje očekávání. Kdyby mi někdo předem řekl, že uhraju čtvrtfinále a poté semifinále, ťukal bych si na čelo,“ uvedl.
V chilském Santiagu už ho dostihla únava z náročných přesunů a bitvu úvodního kola ve třetí sadě skrečoval. Přesto může být spokojený s tím, že se posunul na 65. místo žebříčku.
V rankingu pro kvalifikaci na Turnaj mistrů, kde se sčítají body jen za letošní rok je dokonce výš než některá známá jména světového tenisu jako Casper Ruud nebo Stefanos Tsitsipas.
Blýskl se ale i něčím jiným než kvalitním antukovým tenisem. Po prohraném semifinále v Riu, které trvalo přes tři hodiny a odkládala ho nepřízeň počasí, se pak neúnavně podepisoval fanouškům.
„Od Kopřivy je hezké, že po největší porážce svého života ještě tráví takovou dobu s dětmi. Má za sebou skvělý týden a blíží se první padesátce,“ ocenil ho například známý portugalský tenisový reportér José Morgado.
ŽIVĚTrumpův projev velká část demokratů bojkotovala, jednoho ostraha vyvedla ze sálu
Donald Trump přednesl dosud nejdelší projev o stavu unie. Někteří demokratičtí politici opustili předčasně projev republikánského prezidenta. Další ho bojkotovali. Nepřišla na něj zhruba polovina demokratů ze Sněmovny reprezentantů i Senátu.
Pozoruhodná Cesta zločinu. Hvězdně obsazený thriller nečekaně hledá lidskost
Zrádné Los Angeles a trojice postav ze zcela odlišných koutů společnosti i zákona. Krimi thriller Cesta zločinu zprvu vypadá jako stylová naháněčka v konturách heist filmů, záhy se však mění v městskou baladu o ztracených duších.
Kosmická loď, pocta Obamovi i další skvosty za miliardy. Muzea, která otevřou v roce 2026
Je to jasné. Rok 2026 bude rokem velkých kulturních gest. V nejrůznějších koutech světa vyrůstají muzea, která nemají být jen výstavními síněmi, ale přímo novými ikonami měst. Architektura, miliardové rozpočty i silné příběhy: prohlédněte si výběr těch nejočekávanějších otevření, kvůli nimž se vyplatí vycestovat.
Parazit, který požírá oči. Útočí především na nositele kontaktních čoček
Začíná zarudnutým okem, může skončit až slepotou. Řeč je o infekci způsobené měňavkovitým prvokem akantamébou, který se vyskytuje ve vodě a může se dostat mezi oko a kontaktní čočku. Nemoc je přitom velmi těžko diagnostikovatelná a často se zpočátku mylně zaměňuje za běžný zánět očí, což může vést k vážnému poškození zraku.