Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Lepší než Ruud i Tsitsipas. Český tenisový dříč se dere vzhůru díky chytré strategii

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Závěr jeho cestovatelského tripu nedopadl podle představ. Jinak ale Vít Kopřiva může být spokojený. Český tenista, který v posledních sezonách spíše bojoval o elitní stovku, předvedl nevídaný let žebříčkem. A může za to především dobře promyšlená cesta do Jižní Ameriky.

Rio Open
Vít KopřivaFoto: REUTERS
Reklama

Tenis v únoru na okruhu ATP? Jako první se asi každému skalnímu fanouškovi vybaví vyhřáté kurty arabských šejků v Dauhá či Dubaji, kde se rozdávají štědré odměny.

Právě sem míří špička okruhu poté, co zaschne šampaňské z oslav čerstvého šampiona Australian Open.

Zřejmě málokomu vyvstane před očima antuka a turnaje v Argentině, Brazílii nebo Chile. Přitom z těchto podniků se dá posbírat až 1000 bodů do žebříčku.

A právě sem se vydal osmadvacetiletý český tenista z Bílovce. „Antuka je můj nejoblíbenější povrch, proto jsme se rozhodli pro tento program. Navíc turnaje byly obsazením trochu slabší, takže jsem se vždy dostal přímo do hlavní soutěže,“ vysvětlil Kopřiva Tenisovému světu.

Reklama
Reklama

Kupříkladu do Ria se spolu s Kopřivou vydalo dohromady jen 13 Evropanů, zato se to tu hemžilo Argentinci, Brazilci či Peruánci.

Málokterý tenista elitní stovky si před americkými turnaji na tvrdých površích v Indian Wells a Miami střihne „přípravu“ na antuce.

A toho právě Kopřiva chytře využil. Na svém nejsilnějším povrchu uhrál v Buenos Aires čtvrtfinále a v Riu dokonce semifinále, kde byl jen pár míčů od postupu do boje o trofej, ale prohrál s pozdějším vítězem Tomásem Martínem Etcheverrym z Argentiny .

„Určitě to překonalo moje očekávání. Kdyby mi někdo předem řekl, že uhraju čtvrtfinále a poté semifinále, ťukal bych si na čelo,“ uvedl.

Reklama
Reklama

V chilském Santiagu už ho dostihla únava z náročných přesunů a bitvu úvodního kola ve třetí sadě skrečoval. Přesto může být spokojený s tím, že se posunul na 65. místo žebříčku.

V rankingu pro kvalifikaci na Turnaj mistrů, kde se sčítají body jen za letošní rok je dokonce výš než některá známá jména světového tenisu jako Casper Ruud nebo Stefanos Tsitsipas.

Blýskl se ale i něčím jiným než kvalitním antukovým tenisem. Po prohraném semifinále v Riu, které trvalo přes tři hodiny a odkládala ho nepřízeň počasí, se pak neúnavně podepisoval fanouškům.

„Od Kopřivy je hezké, že po největší porážce svého života ještě tráví takovou dobu s dětmi. Má za sebou skvělý týden a blíží se první padesátce,“ ocenil ho například známý portugalský tenisový reportér José Morgado.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Začíná zarudnutým okem, může ale skončit až slepotou. Řeč je o infekci způsobené měňavkovitým prvokem akantamébou, který se vyskytuje ve vodě a může se dostat mezi oko a kontaktní čočku.
Začíná zarudnutým okem, může ale skončit až slepotou. Řeč je o infekci způsobené měňavkovitým prvokem akantamébou, který se vyskytuje ve vodě a může se dostat mezi oko a kontaktní čočku.
Začíná zarudnutým okem, může ale skončit až slepotou. Řeč je o infekci způsobené měňavkovitým prvokem akantamébou, který se vyskytuje ve vodě a může se dostat mezi oko a kontaktní čočku.

Parazit, který požírá oči. Útočí především na nositele kontaktních čoček

Začíná zarudnutým okem, může skončit až slepotou. Řeč je o infekci způsobené měňavkovitým prvokem akantamébou, který se vyskytuje ve vodě a může se dostat mezi oko a kontaktní čočku. Nemoc je přitom velmi těžko diagnostikovatelná a často se zpočátku mylně zaměňuje za běžný zánět očí, což může vést k vážnému poškození zraku.

Reklama
Reklama
Reklama