Kvitové zase věří doma i v Americe. Česká ranařka se ale tlaku zbavuje, dobře ví proč

před 1 hodinou

Byla favoritkou French Open, pak i Wimbledonu. Tlak ale neustála a v obou případech předčasně vypadla. Co se stane v New Yorku?

Praha - Petra Kvitová vstupuje potřetí během pouhých třech měsíců do téže grandslamové řeky. Divoké a zrádné. Stejně jako na předchozích dvou turnajích velké čtyřky ji odborné kruhy řadí mezi úzkou skupinku největších favoritek.

Na Roland Garros ji ve třetím kole zastavila fantasticky hrající Estonka Anett Kontaveitová, na Wimbledonu Češka podlehla svazujícímu pocitu a padla už v prvním kole.

Tyhle nezdary ale nyní nic neznamenají, Kvitová je znovu na startovní čáře, kvalitně připravená. Její poslední výkony opět vzbuzují důvěru, na čemž se shodnou experti z tuzemska i ze zámoří.

"Petra vypadá velice dobře. Stále platí, že má nejrychlejší úder na okruhu, ještě rychlejší než Serena," řekla deníku Aktuálně.cz trenérka a bývalá hráčka Denisa Chládková.

Fascinuje ji ale zejména fakt, jak Kvitová v posledních měsících zapracovala na svých dřívějších slabinách. "Její kondice se výrazně zlepšila, na první pohled je vidět, že jsou nějaká kila dole. Tahá menší zátěž a lehčeji se jí běhá," všimla si.

Na rozdíl od Wimbledonu, kde Kvitová otevřeně toužila po třetím slavném triumfu kariéry, by na US Open neměla podlehnout tlaku a nervozitě. Sama před začátkem bojů ve Flushing Meadows uvedla, že od sebe nic nečeká. To je paradoxně stav, v němž se dvojnásobná grandslamová vítězka cítí nejlépe.

"A když je Petra v pohodě, umí zvládnout úspěšně ty nejtěžší zápasy," připomněla Chládková. Zároveň je podle někdejší fedcupové reprezentantky složité tipovat, jak Kvitová v New Yorku skutečně dopadne: "Důležité je, že má ten svůj v uvozovkách zabijácký instinkt, nebojí se do toho jít. Má srdce vzít to na sebe, bojovat za každého stavu. Na druhou stranu to ale nejde vždy, a to všichni, co hrají tenis, dobře znají."

Tignor věří Kvitové na finále

To renomovaný americký expert Steve Tignor si tipovat troufl. A vůbec se v případě Petry Kvitové nedržel zpátky.

Ve své analýze na webu tennis.com poslal osmadvacetiletou českou tenistku do finále US Open. Podle jeho názoru porazí Kvitová v semifinále úřadující šampionku Wimbledonu Němku Angelique Kerberovou a její působivou jízdu zastaví až ve finále světová jednička Simona Halepová.

Nutno podotknout, že důvěryhodnost tohoto tipu výrazně utrpěla už v pondělí, kdy Rumunka šokovala tenisový svět porážkou v prvním kole.

"V téhle čtvrtině pavouka je nejvýše nasazená Caroline Wozniacká, ale to podstatné se podle mě bude odehrávat jinde. Klíčová bude titánská bitva ve třetím kole mezi Kvitovou a Běloruskou Arynou Sabalenkovou," napsal Tignor.

Podle něj Češka duel s dvacetiletou hvězdou zvládne a nastartuje se k nejlepšímu newyorskému představení své dosavadní kariéry.

"Kvitová nikdy nemilovala letní tenis ve Spojených státech, ale postupem času zde nenápadně zlepšuje své výsledky. Minulý rok došla do čtvrtfinále, kde prohrála těsně s Venus Williamsovou," připomněl zámořský žurnalista dosud nejlepší zdejší výsledek současné světové pětky. Mezi osm nejlepších se Kvitová dostala i před třemi lety.

Nadešel čas pro první semifinále Petry Kvitové na US Open? Skutečně česká hvězda ustojí grandslamovou nervozitu, která ji ve spolupráci s dobře hrajícími soupeřkami předčasně zastavila v Paříži i Londýně?

Leccos může naznačit už první zápas. Do turnaje vstoupí Petra Kvitová v úterý odpoledne středoevropského času duelem proti nepříjemné Belgičance Yanině Wickmayerové, s níž má těsnou bilanci 5:4 na zápasy.

Češka otevře program na kurtu číslo sedmnáct, čtvrtém největším dvorci v areálu. Zápas můžete sledovat v online reportáži na Aktuálně.cz.