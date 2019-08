Všichni tlačí, aby byla první na světě. Kvitová ale nemusí nic dokazovat, říká kouč

před 1 hodinou

Po skvělém úvodu sezony prožívá tenistka Petra Kvitová kvůli zraněnému předloktí horší období. Její trenér Jíří Vaněk ale věří, že dvojnásobná vítězka Wimbledonu ještě může dokázat velké věci.

"Já jí strašně věřím. Když se všechno sejde, tak ji málokdo porazí," řekl Vaněk novinářům v New Yorku po prohře Kvitové ve druhém kole US Open.

Jeho svěřenkyně ve Flushing Meadows nestačila na Němku Andreu Petkovicovou. Obě vyrovnané sady ztratila v koncovce. "Vůbec netrénujeme, mezi zápasy jsme tu hráli osm minut. Chybí jí zápasová vyhranost," poukázal Vaněk na fakt, že Kvitová od května, kdy si natrhla sval v levém předloktí trénuje jen minimálně.

Jednačtyřicetiletý Vaněk, někdejší 74. hráč dvouhry, se s Kvitovou domluvil na spolupráci koncem roku 2016. Trénovat ale začali opatrně a se zpožděním, jelikož se hráčka zotavovala po vážném zranění prstů levé ruky z přepadení.

Přesto se Kvitová od té doby stále drží mezi elitou. "Péťa začínala od nuly. Někdo jí skoro uřízl ruku a podívejte se," vyzdvihl Vaněk, že od té doby vyhrála osm turnajů, v lednu byla ve finále Australian Open a málem se stala jedničkou. "Je vidět, jak nad těmi holkami vyčnívá. Ale musí se sejít zdraví s vírou v úspěch," podotkl.

Loni Kvitová v druhé půlce sezony bojovala s vyčerpáním. Nyní moc netrénuje kvůli záhadně otékajícímu předloktí. Pro trenéra je těžké, když se nemůže dostat ke svému řemeslu. "Tak to je," pokrčil Vaněk rameny a dodal: "Péťa je hráčka, která je schopná vytěžit z minima maximum. Nepotřebuje spoustu tréninku jako jiné."

Na druhou stranu zápas s Petkovicovou ukázal, že by přeci jen měla odehrát více hodin a zápasů. V rozhodujících moment si nevěřila.

"Bez aspoň základního tréninku je strašně těžké čelit soupeřkám, které mají svůj den. Hodinu čekáte na jeden dva brejkboly a musíte si je vzít. K tomu potřebujete mít natrénováno."

Samotná Kvitová mluvila o tom, že jí je líto, že má poslední dobou častá omezení. V devětadvaceti letech totiž cítí, že jí utíkají nejlepší roky kariéry. "V něčem jí pánbůh nadělil a v něčem ne. Ale už toho dokázala dost a nemusí nikomu nic dokazovat. Když se bude tenisem bavit, tak je pořád schopná velkých věcí," řekl Vaněk.

V pořadí sezony je Kvitová aktuálně čtvrtá a pokud po konzultaci s lékaři neukončí předčasně rok, má šanci hrát Turnaj mistryň.

"Pořád je to fantastický. Myslím, že všichni pořád naše hráčky moc tlačí k tomu, aby byly první na světě. Já jsem spokojený, že je do desítky a bojuje o Masters. Za mě je to pořád dobrý," uvedl Vaněk.