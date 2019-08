Uvidí New York odvetu? Ósakaová: Serenu nezdravím, jsem z ní až příliš nervózní

před 2 hodinami

Naomi Ósakaová a Serena Williamsová. Dojdou znovu do finále? | Foto: Reuters

Dozvuky loňského kontroverzního finále mezi Naomi Ósakaovou a Serenou Williamsovou jsou i o rok později žhavým tématem, které se na US Open řeší od prvního dne.

Jsou každá v opačné polovině turnajového pavouka, opět se tak mohou potkat jedině v boji o titul.

Mladá světová jednička, obhájkyně titulu bojující v posledních měsících sama se sebou a s extrémním tlakem na jedné straně. A její celoživotní vzor, držitelka třiadvaceti grandslamových trofejí mocně toužící po ještě jednom velkém titulu na straně druhé.

Jednadvacetiletá Naomi Ósakaová a sedmatřicetiletá Serena Williamsová.

Ženy, které byly loni hlavními protagonistkami jednoho z nejvypjatějších finálových klání poslední dekády a zřejmě nejdivnějšího vyhlašování grandslamové šampionky v historii tenisu.

Ve zkratce: Japonka vyhrála ve dvou setech, Američanka obviňovala rozhodčího z rasismu a zaujatosti, vyhecovaní diváci na stadionu Arthura Ashe pak při ceremoniálu pískali, načež měla nová šampionka mnohem blíž k pláči než k zasloužené euforii.

Williamsová se o loňském incidentu odmítá v New Yorku bavit. Když jí novináři konfrontovali s rozhodnutím pořadatelů, kteří na její letošní zápasy raději portugalského arbitra Carlose Ramose vůbec nenasadí, odpověděla způsobem, který vyrazil nejeden dech: "Vůbec nevím, kdo to je."

Okamžitě se rozhořely nekonečné diskuse o tom, zda jde o čirou aroganci, nebo o poněkud podivný, ale účinný způsob, jak se celému tématu vyhnout. Jedno je jisté: Sereně se v takovém případě její záměr podařil. Při další tiskové konferenci už se na Ramose a loňské finále nikdo nezeptal.

I Ósakaová evidentně nerada vzpomíná. K osobě Sereny Williamsové se vyjadřuje, ovšem s očividnými rozpaky. Třeba jako v rozhovoru pro stanici CBS.

Japonská tenistka znovu zopakovala, že k Američance stále vzhlíží, raději si ale zachovává odstup.

"Mám k ní obrovský respekt. Celý život ji obdivuji. Pořád jsem šokovaná, kdykoli ji potkám. Ani ji nepozdravím, nepromluvím na ni, jsem z ní až příliš nervózní," prohlásila Ósakaová.

Už před časem se nechala slyšet, že během vypjatého vyhlášení na loňském US Open trpěla výčitkami z toho, že Sereně sebrala titul, kterým by Američanka vyrovnala rekordní zápis Margaret Courtové.

Ósakaová by byla ráda, kdyby si s Williamsovou někdy mohla o všem promluvit. Nejen o tom, co se stalo v New Yorku před rokem, ale i o dalších aspektech tenisového života.

"Ona ale pořád vypadá, že dělá něco strašně důležitého. Nechci ji rušit. Ráda bych se s ní bavila o životě, jak všechno v kariéře zvládala na kurtu i mimo něj. Jenže nechci vypadat, že nemám respekt k tomu, že pořád hraje," přiznala rodačka z Ósaky.

Během letošní sezony mnohokrát slyšela, že se z ní a jejího vzoru stávají velké rivalky. To Ósakaová vytrvale odmítá. "Musela bych taky vyhrát přes dvacet grandslamů, abych se s ní mohla měřit. V žádném případě pro ni nemůžu být konkurencí," řekla.

V New Yorku zatím obě tenisové superhvězdy postupují.

Williamsová v prvním kole v očekávaném duelu rozdrtila Rusku Marii Šarapovovou 6:1, 6:1. Ve druhém se ale nadřela mnohem víc. O dvacet let mladší krajanka Caty McNallyová legendě sebrala set.

To Ósakaovou druhý zápas teprve vyhlíží. Po prvotním trápení a vydřené výhře nad ruskou kvalifikantkou Annou Blinkovovou čeká Japonku těžký test. Ve čtvrtek se utká s vítězkou generálky v Bronxu, Polkou Magdou Linetteovou.

Ve třetím kole ale může mít problém i Williamsová. Její soupeřkou bude v každém případě nevyzpytatelná a ošidná soupeřka. Vzejde totiž ze čtvrtečního duelu mezi Tchajwankou Šu-wej Sie a Češkou Karolínou Muchovou.