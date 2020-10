Kvitová - Fernandezová 0:0. Češka měla navrch, brejk ale zahodila svými chybami

Soupeřka Kvitové Leylah Annie Fernandezová oslavila na začátku září teprve své osmnáctileté narozeniny. Přesto už má za sebou účast na Australian Open nebo druhé kolo na nedávném US Open. A především je levoruká tenistka vítězkou juniorky na French Open z minulého roku. Na antuce je tak Kanaďanka jako doma. A do Paříže přijela s chutí ukázat se v co nejlepším světle. Zvládla zatím dva třísetové zápasy, v obou navíc otáčela proti lépe postaveným tenistkám. Na její raketě skončila 36. žena žebříčku WTA Magda Linetteová z Polska i 47. tenistka světa Polona Hercogová ze Slovinska. Tentokrát na ní čeká ale o několik úrovní těžší překážka a bude zajímavé sledovat, jak si s ní poradí.