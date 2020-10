Kvitová v Paříži málem nestihla zápas. Svléct nebo obléct, to byla výzva, smála se

Petra Kvitová je ve třetím kole Roland Garros. Česká tenistka si poradila s italskou soupeřkou, s nevypočitatelným podnebím i s hektickou přípravou na zápas.

Předpověď pro Paříž byla ve čtvrtek ráno jasná. Kolem desáté, jedenácté hodiny mělo vytrvale pršet. A tak Petra Kvitová podcenila přípravu na duel, který měl začít právě v jedenáct.

"Pořád pršelo, ještě v půl jedenácté. Říkám si, oukej, nejspíš nezačneme v jedenáct, ale o dost později. Mám spoustu času. Najednou koukám, že je 10:40 a oni připravují kurt. Pane bože, nestíhám," popisovala česká tenistka se smíchem hektické chvíle.

"Naštěstí už jsem byla trochu rozehřátá. Někdy je takový spěch lepší, protože člověk nemá moc času přemýšlet. Vždycky v tom musím najít něco pozitivního," bavila Kvitová po vítězství 6:3, 6:3 nad Italkou Jasmine Paoliniovou.

Přiznala, že jí zdrželo i jídlo. "Příprava je většinou podobná. Půl hodiny se rozehřeju na kurtu, pak jdu na fyzio, aby mi zatejpovali palce. Pak si dávám omotávky na rakety, vidím se s trenéry, promluvíme si trochu a pak se jdu rozhýbat. Ale když hrajete už v jedenáct, potřebujete se i trochu najíst," vysvětlovala.

Nebyla to jediná výzva, vyjma soupeřky, které ve čtvrtek v areálu Rolanda Garrose čelila. Hodně ji mátlo počasí.

"Na začátku byla zima a vítr. Pak se objevilo slunce a dost se oteplilo. Potom přišel mrak a byla zase zima. Opravdu jsem musela hodně přemýšlet o dlouhém rukávu, jestli se obléct nebo svléct. Dnes to byla opravdová výzva. Ne, dělám si legraci," bavila se třicetiletá hráčka vyprávěním.

Když zvážněla, musela pochválit svou protivnici. Maličká Paoliniová, až 94. hráčka světového žebříčku, favoritku kvalitou své hry překvapila.

"Hrála opravdu dobře. Od základní čáry jsem to nečekala. Hrála rychle, má talent. Italky hrají většinou trochu jinak, třeba Francesca Schiavoneová, Sara Erraniová nebo Roberta Vinciová. Nečekala jsem, že bude hrát takhle, pěkné ploché rány z obou stran. A skvěle se hýbala," vychvalovala Kvitová čtyřiadvacetiletou soupeřku.

Sama sebe zkritizovala za servis, který se jí zejména ve druhé sadě tolik nedařil. Dvakrát jej ztratila, a tak musela o to víc zabrat na returnu. Ten byl nakonec klíčem k poměrně jasné výhře.

"Jsem šťastná za to, jak jsem to zvládla. Opravdu to nebylo jednoduché. Musela jsem být mentálně silná," podotkla.

O postup mezi šestnáct nejlepších se Češka utká s další nenasazenou hráčkou. Buď mladičkou Kanaďankou Leylah Fernandezovou, nebo zkušenou Slovinkou Polonou Hercogovou.

"Fernandezovou neznám, ale trenér ji určitě nakouká. Polonu znám naopak velmi dobře. Hrály jsme proti sobě i spolu trénovaly. Má trochu jinou hru, tvrdé podání, skvělý kick, forhend s topspinem, který jí na antuce hodně pomůže. Má i dobrý slice. Antuka jí sedí," popisovala Češka hru možné další protivnice.

"V každém případě budu muset hrát zase agresivně. Co vám mám říct? Vždyť to ani jinak neumím," zakončila česká hráčka opět se smíchem.