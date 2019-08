Kuzněcovová řádí. Po Plíškové vyřadila také Bartyovou, i jí překazila návrat na trůn

před 1 hodinou

Ruská tenistka Světlana Kuzněcovová porazila na turnaji v Cincinnati po Karolíně Plíškové nejvýše nasazenou Ashleigh Bartyovou a po výhře 6:2, 6:4 postoupila po roce na WTA Tour do finále. Také Australance překazila šanci vyšvihnout se do čela světového žebříčku.

Čtyřiatřicetiletá Kuzněcovová je aktuálně až na 153. místě světového žebříčku a v Cincinnati startuje na divokou kartu. Na turnaji přitom dvojnásobná grandslamová vítězka vyřadila Američanku Sloane Stephensovou, ve čtvrtfinále Plíškovou a nyní i šampionku z Roland Garros Bartyovou.

Ta by se v případě postupu do finále dostala po týdnu zpět do čela žebříčku a zajistila by si pozici nejvýše nasazené hráčky US Open. Po její dnešní nečekané porážce na prvním místě zůstane Ósakaová, jež musela v pátek vzdát čtvrtfinále s Američankou Sofií Keninovou.

Kuzněcovová prošla do finále poprvé v dosud strastiplném roce. Měnila trenéry, musela pauzírovat se zraněným zápěstím, pak s kolenem a do USA odletěla později, než plánovala. Dlouho totiž čekala na vízum a nemohla kvůli tomu obhajovat titul ve Washingtonu.

"Myslím, že všechno se děje z nějakého důvodu. A to platí i pro to, když jsem nedostala víza. Být týden dva doma mi pomohlo. Stalo se tam něco důležitého v mém životě a nyní se cítím lépe," řekla trochu tajemně Kuzněcovová.

V Cincinnati se zkušená tenistka pořadatelům odvděčila za divokou kartu postupem do finále a bude hrát o 19. titul v kariéře. Její soupeřkou bude buď Keninová, nebo jiná Američanka Madison Keysová.

Prvním mužským finalistou se stal Belgičan David Goffin, jenž v semifinále porazil 6:3, 6:4 Francouze Richarda Gasqueta a zahraje si poprvé v kariéře o titul na turnaji série Masters. V neděli se střetne s vítězem duelu mezi obhájcem titulu Novakem Djokovičem ze Srbska a Rusem Daniilem Medveděvem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 6,735.690 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Goffin (16-Belg.) - Gasquet (Fr.) 6:3, 6:4.

Ženy (dotace 2,944.486 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Kuzněcovová (Rus.) - Bartyová (1-Austr.) 6:2, 6:4.