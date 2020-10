Krejčíková a Siniaková jsou v Paříži v semifinále čtyřhry, přešly přes Američanky

České tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou jsou po dvou letech v semifinále čtyřhry Roland Garros. Předloňské vítězky deblu v Paříži si v dnešním čtvrtfinále poradily s americkou dvojicí Sofia Keninová, Bethanie Matteková-Sandsová po skoro dvou hodinách 1:6, 6:4 a 6:2.

Krejčíková, Siniaková vs. Niculescuová/Beguová, Fed Cup, Česko vs. Rumunsko | Foto: Dalibor Sosna

O finále antukového grandslamu se čtvrté nasazené Krejčíková a Siniaková utkají s obhájkyněmi titulu a letošními dvojkami pavouku Maďarkou Tímeou Babosovou a domácí Kristinou Mladenovicovou.

Krejčíkové a Siniakové nevyšel s Američankami první set, v kterém od stavu 1:1 ztratily pět her v řadě. Ve druhé sadě se postupně zlepšovaly. Kritický moment zvládly za stavu 4:4, kdy při podání Krejčíkové prohrávaly 0:40 a soupeřky měly pak ještě výhodu. "Už jsem byla hodně unavená, tak jsem si řekla, že zkusím dát pár dobrých servisů, zavřít oči a napálit to," popsala Krejčíková.

Po zisku gamu radostí zvedla ruce nad hlavu. "To jsem asi během setu nikdy neudělala, ale měla jsem radost. Kdybychom to ztratily, už by s námi byl asi konec," řekla Krejčková. Svým gestem předznamenala obrat v utkání.

Po pauze vzaly Češky čistou hrou servis Keninové, získaly druhou sadu 6:4 a ve třetí už byly jasně lepší. Siniaková se na sebe sice často zlobila, ale dařilo se jí na síti a Krejčíková hrála chytře a s citem. "Zničehonic jsme vyhrály druhý set a pak se nám hrálo líp. Je to super vybojované," uvedla Siniaková.

V letošním turnaji se českému páru podařilo podruhé otočit vývoj po prohrané první sadě. "Pořád se hecujeme, bojujeme a hledáme skulinku, jak vyhrát. Proto se štěstíčko nakonec přiklonilo víc k nám a vyhráváme," řekla Krejčíková a po zápřahu ve dvouhře a čtyřhře se těšila na den volna. "Potřebuju vypnout."

Až poté budou se Siniakovou dumat, jak přehrát Mladenovicovou a Babosovou. Předloni s nimi dvakrát prohrály, podruhé ve finále Turnaje mistryň. "Půjdeme do toho s tím, že na to máme," řekla Siniaková. "Vymyslíme co nejlepší taktiku, abychom je už konečně porazily," doplnila Krejčíková.

V semifinále grandslamu jsou po dvou letech. Naposledy došly mezi čtyři nejlepší páry cestou za triumfem ve Wimbledonu v roce 2018.