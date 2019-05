Trenér Siniakové odešel za talentovanou Ruskou. Neetické, myslí si tenistka

před 1 hodinou

Kateřina Siniaková uprostřed tenisové sezony přišla o trenéra Iaina Hughese. Britský kouč přijal nabídku osmnáctileté Rusky Anastasie Potapovové a před turnajem v Madridu spolupráci s českou fedcupovou reprezentantkou ukončil. Siniaková se nyní připravuje pod vedením svého otce Dmitrije a s hledáním nového kouče nespěchá.

Koučův odchod nezavinily letošní rozpačité výsledky Siniakové ve dvouhře. "Pro mě to bylo trošku nečekané a přišel s tím za mnou on. Asi dostal lepší nabídku, takže to pro mě bylo docela překvapivé. Nebylo to ani zdaleka z těch výsledků," řekla dnes Siniaková českým novinářům po postupu do druhého kola Roland Garros.

Přetahování zadaných trenérů během sezony není na okruhu obvyklé. "Myslím si, že je trošku neetické, když ti hráči nabízejí spolupráci někomu, kdo je zadaný. Nemělo by se to dít. Ale stalo se," komentovala to deblová světová jednička.

Nečekanou situaci vyřešila v rodině. "Taťka mi pomáhá, je vždycky na mojí straně. Jsem ráda, že se na něj můžu spolehnout. Jedeme spolu, nespěchám na to najít si jiného trenéra," pochvalovala si.

S otcem oddělují tenisovou a rodinnou stránku života. "Možná i proto nám to tak dlouho vydrželo. Na turnajích a při trénincích tenis řešíme, doma ne," uvedla Siniaková.

Pod otcovým vedením absolvovala i generálku na French Open v Norimberku, kde postoupila do semifinále. Zvýšila si tak sebevědomí před druhým grandslamem sezony. "Tam jsem uhrála konečně i tři zápasy v řadě a nahrála jsem něco. Každý zápas je těžký a myslím si, že herně je to teďka dobrý, tak snad se to bude ještě zlepšovat," řekla.

Pokusí se formu prodat ve druhém kole proti Řekyni Marii Sakkariové.